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УЕФА перенёс финал Лиги чемпионов и Лиги Европы

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Союз европейских футбольных ассоциаций провёл заседание в формате видеоконференции

УЕФА перенёс финал Лиги чемпионов и Лиги Европы
Новина українською

Во вторник, 17 марта, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провёл заседание в формате видеоконференции.

Один из основных вопросов встречи касался переноса Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как пишет Marca, УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов с 30 мая на 27 июня. Решающий матч Лиги Европы, который был запланирован на 27 мая, намерены провести 24 июня.

Стоит отметить, что на данный момент в официальном пресс-релизе ещё нет подтверждения этих дат.

Финал Лиги чемпионов пройдёт в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка", финал Лиги Европы — в Гданьске на арене "Энерга Гданьск".

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
17.03.2020 в 16:34
Ну с финалами понятно, а что с играми плей-офф?
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