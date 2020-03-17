УЕФА перенёс финал Лиги чемпионов и Лиги Европы

Во вторник, 17 марта, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провёл заседание в формате видеоконференции.

Один из основных вопросов встречи касался переноса Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как пишет Marca, УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов с 30 мая на 27 июня. Решающий матч Лиги Европы, который был запланирован на 27 мая, намерены провести 24 июня.

Стоит отметить, что на данный момент в официальном пресс-релизе ещё нет подтверждения этих дат.

Финал Лиги чемпионов пройдёт в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка", финал Лиги Европы — в Гданьске на арене "Энерга Гданьск".