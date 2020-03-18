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Зидан пасует, Дель Пьеро забивает. 22 года назад Ювентус разгромил Динамо в Киеве. ВИДЕО

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Первая большая неудача Динамо после последнего возвращения Лобановского

Зидан пасует, Дель Пьеро забивает. 22 года назад Ювентус разгромил Динамо в Киеве. ВИДЕО
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Март - период плей-офф Лиги Чемпионов. Пока главный континентальный клубный турнир (и собственно весь футбол) ушел на карантин, нам остается вспоминать прошлое. Вчера, 17 марта мы писали, как "Динамо" добывало право сыграть в полуфинале Лиги Чемпионов сезона 1998/99, победив "Реал". Сегодня же, 18 марта - годовщина поражения в четвертьфинале от "Ювентуса".

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В сезон 1997/98 "Динамо" входило уже полгода работая под руководством Валерия Лобановского. Мэтр сразу же взялся за дело и выиграл группу с "Ньюкаслом", ПСВ и "Барселоной". Каталонский гранд так и вовсе был раздавлен "Динамо"-машиной со счетом 7:0 (по сумме двух матчей).

В четвертьфинале киевлянам выпал туринский "Ювентус", который в финале 1997 уступил "Боруссии", а за год до того выиграл трофей, одолев "Аякс". В Турине киевляне сенсационно отстояли ничью - Андрей Гусин открыл счет, а Филиппо Индзаги восстановил равновесие. Перед киевским поединком болельщики "Динамо", вдохновленные успехами в поединках с "Барсой" и фигурой Лобановского, верили победу.

Однако не тут-то было. Опытный Марчелло Липпи и его команда продемонстрировали, что Шевченко, Реброву и компании еще было над чем работать. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом гостей - счет открыл Индзаги. В начале второго тайма Сергей Ребров восстановил равновесие, однако Филиппо стал злым гением для центрбеков Головка и Герасименко - форвард оформил хет-трик.

Финальным аккордом стал гол Алекса Дель Пьеро - на 88-й минуте он отличился после гениального паса Зинедина Зидана, который летом станет чемпионом мира, разбив в финале Бразилию. В полуфинале "Ювентус" устроит перестрелку с "Монако", в котором рождались звезды Анри и Трезеге, и победит по сумме двух матчей 6:4. А в решающем матче Старая Синьора уступила "Реалу".

Лига Чемпионов. Четвертьфинал. Ответный матч
18 марта 1998. Киев. НСК "Олимпийский". 100 тысяч зрителей
"Динамо" - "Ювентус" 1:4
Голы: Ребров 54 – Индзаги 29, 65, 73, Дель Пьеро 88
"Динамо": Шовковский - Беженар, Головко, Герасименко, Дмитрулин, Гусин, Хацкевич (Радченко 63), Калитвинцев (Кардаш 37), Косовский, Шевченко, Ребров
Запасные: Кернозенко, Михайленко, Леоненко, Волосянко, Федоров
Тренер: Валерий Лобановский
"Ювентус": Перуцци - Монтеро, Конте, Юлиано, Дешам, Биринделли (Димаш 7), Зидан, Пессотто, Давидс, Индзаги (Таккинарди 79), Дель Пьеро
Запасные: Рампулла, Пеккья, Ди Ливио, Аморузо, Залайета
Тренер: Марчелло Липпи
Предупреждены: Герасименко 61
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В статье: Сергей Ребров Алессандро Дель Пьеро Ювентус (Турин) Филиппо Индзаги Зинедин Зидан Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Zapp Brannigan (Київ)
18.03.2020 в 18:01
Дель П'єро - такий мозговитий, думаючий футболіст. Паси роздавав, атаки організовував, чудовий тактик. Дуже жаль, що він не став тренером - мав ж усі шанси... Індзагі "бєй-бєгі", який з пасів Дель П'єро забивав (якщо у офсайд не залазив, у нього це постійно було) став тренером, а Дель П'єро - ні(
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Андрей Док (Донецк)
18.03.2020 в 18:26
Согласен на все 100%.Индзаги выезжал тогда на чистых мячах,как раньше говорили,а Сандро был творцом.И ещё по видео...Режут уши эти дудки(до сих пор не пойму,что в этом атрибуте хорошего?)!!!
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