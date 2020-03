Официально: УЕФА перенес финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы

УЕФА официально перенес финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Данное решение было принято из-за того, что большинство европейских чемпионатов сейчас на паузе из-за вспышк коронавируса. Новая дата финалов остается неизвестной.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague



No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.