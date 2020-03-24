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"Все празднуют, а я сижу на допинг-контроле с подавленным Месси". Матип вспомнил разгром Барселоны

Лига Чемпионов
(1 голосов)

4:0 на "Энфилде"

"Все празднуют, а я сижу на допинг-контроле с подавленным Месси". Матип вспомнил разгром Барселоны
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Камерунский защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип вспомнил, как оказался с Лионелем Месси на допинг-контроле после домашней победы 4:0 над каталонской "Барселоной" в Лиге чемпионов. Цитирует игрока "красных" 11Freunde.

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"Когда я вошел в комнату для допинг-контроля, то увидел там подавленного парня – это был Лионель Месси. Ты всех знаешь, когда выходишь на поле, но не сидишь с ними каждый день в небольшой комнате, словно за чашкой кофе. Все празднуют, а я сижу в специальной кабинке с Месси…"

После поражения в Каталонии (3:0), "Ливерпуль" победил в ответном матче со счетом 4:0 и по сумме двух встреч прошел в финал турнира. В решающем поединке "красные" обыграли "Тоттенхэм" (2:0).

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В статье: Лионель Месси Лига чемпионов Барселона Ливерпуль Жоэль Матип
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Источник:
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