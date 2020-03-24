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Названа символическая сборная Лиги чемпионов по версии WhoScored

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Роналду в ней нет

Названа символическая сборная Лиги чемпионов по версии WhoScored
Новина українською

Портал WhoScored составил символическую сборную Лиги чемпионов на момент остановки сезона.

В список лучших попали сразу три игрока мюнхенской "Баварии".

Стоит отметить, что в сборную не попали Неймар, Мбаппе и Роналду.

Вратарь: Кейлор Навас (ПСЖ),

Защитники: Хуан Куадрадо ("Ювентус"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг"), Николас Тальяфико ("Аякс").

Полузащитники: Лионель Месси ("Барселона"), Тьяго Алькантара ("Бавария"), Тони Кроос ("Реал Мадрид"), Серж Гнабри ("Бавария"),

Нападающие: Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски ("Бавария").

Названа символическая сборная Лиги чемпионов по версии WhoScored - изображение 1

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В статье: Роберт Левандовски Лионель Месси Криштиану Роналду Неймар Лига чемпионов Килиан Мбаппе
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