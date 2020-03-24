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Названа символическая сборная Лиги чемпионов по версии WhoScored
Роналду в ней нет
Портал WhoScored составил символическую сборную Лиги чемпионов на момент остановки сезона.
В список лучших попали сразу три игрока мюнхенской "Баварии".
Стоит отметить, что в сборную не попали Неймар, Мбаппе и Роналду.
Вратарь: Кейлор Навас (ПСЖ),
Защитники: Хуан Куадрадо ("Ювентус"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг"), Николас Тальяфико ("Аякс").
Полузащитники: Лионель Месси ("Барселона"), Тьяго Алькантара ("Бавария"), Тони Кроос ("Реал Мадрид"), Серж Гнабри ("Бавария"),
Нападающие: Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски ("Бавария").