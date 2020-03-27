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УЕФА вспомнила сэйв легендарного Оливера Кана в матче ЛЧ против Динамо

Лига Чемпионов
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Бил Василий Кардаш

УЕФА вспомнила сэйв легендарного Оливера Кана в матче ЛЧ против Динамо
Новина українською

К экс-голкиперу мюнхенской "Баварии" можно относиться по-разному: кто-то боготворит Кана за сэйвы в важных для команды матчах, а кто-то не любит Оливера за чересчур яркий спектр эмоций, который, нужно признать, одновременно и устрашал соперников, и поднимал дух "немецкой машины" тех лет.

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В своем Твиттере пресс-служба УЕФА решила вспомнить значимые спасения от Кана: к примеру, в подборку вошли сэйвы после ударов экс-форварда "Лиона" Элбера и бывшего хавбека киевского "Динамо" Василия Кардаша.

"Динамо" уступило "Баварии" в Мюнхене в рамках первого поединка группового этапа ЛЧ 1999/2000 (2:1). Голы забивали Янкер, Пауло и Сергей Ребров. В киевском матче команда Лобановского одержала победу со счетом 2:0 (Каладзе, Деметрадзе).

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В статье: Оливер Кан Лига чемпионов Динамо (Киев) Василий Кардаш
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