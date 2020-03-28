Вратарь Аталанты Голлини: После домашнего поражения от Шахтера все списали Аталанту со счетов

Вратарь "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини поделился мыслями о групповом этапе нынешнего сезона ЛЧ для своей команды.

"После второго тура - домашнего поражения от "Шахтера" 1:2 все списали нас со счетов. Мы же ни секунды не думали сдаваться. Нас окрылил матч четвертого тура с "Манчестер Сити". Нам удалось взять очко в матче с командой, за которую выступают феноменальные футболисты. Они беспощадны к соперникам и много забивают.

Конечно, результаты других матчей сложились в нашу пользу. Мы же не переставали верить в свои силы, в нашу команду, в нашу игру. Все это вместе позволило нам добиться невероятного - выйти из группы", - рассказал Голлини.