Клопп считает проведение ответного матча с Атлетико в ЛЧ "преступлением"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пожаловался своему коллеге Карло Анчелотти из "Эвертона", что проведение ответного матча Лиги Чемпионов против "Атлетико" на "Энфилде" было "преступлением".

Напомним, 11 марта "красные" потерпели домашнее поражение 2:3 от "Атлетико" и покинули Лигу Чемпионов на стадии 1/8 финала. Этот был одним из последних перед остановкой футбольного сезона из-за пандемии коронавируса. Уже тогда некоторые игры были отложены, а другие проходили без зрителей.

Клопп остался возмущен тем, что УЕФА и британские власти позволили "Ливерпулю" и "Атлетико" сыграть при переполненных трибунах, несмотря на более чем реальную угрозу подхватить COVID-19.