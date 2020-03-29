  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Клопп считает проведение ответного матча с Атлетико в ЛЧ "преступлением"
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп считает проведение ответного матча с Атлетико в ЛЧ "преступлением"

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Игра была проведена при набитом битком "Энфилде", несмотря на вспыхнувший коронавирус

Клопп считает проведение ответного матча с Атлетико в ЛЧ "преступлением"
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пожаловался своему коллеге Карло Анчелотти из "Эвертона", что проведение ответного матча Лиги Чемпионов против "Атлетико" на "Энфилде" было "преступлением".

Напомним, 11 марта "красные" потерпели домашнее поражение 2:3 от "Атлетико" и покинули Лигу Чемпионов на стадии 1/8 финала. Этот был одним из последних перед остановкой футбольного сезона из-за пандемии коронавируса. Уже тогда некоторые игры были отложены, а другие проходили без зрителей.

Клопп остался возмущен тем, что УЕФА и британские власти позволили "Ливерпулю" и "Атлетико" сыграть при переполненных трибунах, несмотря на более чем реальную угрозу подхватить COVID-19.

"Я разговаривал с Клоппом несколько дней назад. Он сказал мне, что проведение матча "Ливерпуль" — "Атлетико" было преступлением, и я думаю, он прав", — цитирует Анчелотти Corriere dello Sport.

Читайте такжеДоктор из Бергамо: Матч Аталанта - Валенсия стал биологической бомбой в руках коронавируса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Карло Анчелотти Атлетико (Мадрид) Ливерпуль коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...