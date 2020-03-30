Головко: Когда МЮ вырвал победу у Баварии, динамовцы радовались так, как будто это мы выиграли ЛЧ

Экс-игрок "Динамо" Александр Головко вспомнил еврокубковую кампанию киевлян 1998/99, когда в полуфинале ЛЧ команда уступила "Баварии" (3:3, 0:1), а затем "МЮ" обыграл в финале немцев.

- После драматического противостояния с "Баварией" в полуфиналах Лиги чемпионов 1998/99, где было семь голов на двоих и решающий - от Баслера - вывел мюнхенцев в трофейный матч, с какими чувствами вы смотрели на решающие голы "Манчестер Юнайтед"?

- Все болели за "МЮ". Безумный финал, два гола на последних минутах... Что мы творили на базе! Такое впечатление, будто мы выиграли Лигу чемпионов! Это было ярко, конечно.

- Остановиться в шаге от финала Лиги чемпионов - десять лет до того такого не было, двадцать лет после не было, и, возможно, еще долго такого не произойдет с украинским футболом.

- А нам не о чем жалеть, мы провели, как футболисты, очень достойную жизнь в футболе.