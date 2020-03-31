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Полузащитник Боруссии, который толкнул Неймара в матче ЛЧ, дисквалифицирован на два матча

Лига Чемпионов
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Правда отбудет дисквалификацию он только в следующем сезоне

Полузащитник Боруссии, который толкнул Неймара в матче ЛЧ, дисквалифицирован на два матча
UA-Футбол
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Игрок "Боруссии" Эмре Джан получил двухматчевую дисквалификацию. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В матче Лиги Чемпионов против "ПСЖ", немецкий полузащитник не сдержал эмоции и толкнул Неймара. За это он был удален с поля за десять минут до конца встречи.

После инцидента, в негативном ключе о красной карточки Джана высказался спортивный директор "Боруссии". Он назвал Неймара хорошим актером.

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Стоит отметить, что Джан сможет отбыть дисквалификацию лишь в следующем сезоне, так как "шмели" проиграли "ПСЖ" по сумме двух матчей.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Неймар Эмре Джан ПСЖ
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