Полузащитник Боруссии, который толкнул Неймара в матче ЛЧ, дисквалифицирован на два матча

Игрок "Боруссии" Эмре Джан получил двухматчевую дисквалификацию. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В матче Лиги Чемпионов против "ПСЖ", немецкий полузащитник не сдержал эмоции и толкнул Неймара. За это он был удален с поля за десять минут до конца встречи.

После инцидента, в негативном ключе о красной карточки Джана высказался спортивный директор "Боруссии". Он назвал Неймара хорошим актером.

Стоит отметить, что Джан сможет отбыть дисквалификацию лишь в следующем сезоне, так как "шмели" проиграли "ПСЖ" по сумме двух матчей.