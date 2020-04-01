Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы состоятся, но без зрителей

УЕФА не отменяет своих планов доиграть еврокубковые турниры в текущем сезоне до старта следующих розыгрышей, как сообщает издание The Independent.

Рассматривается вариант проведения решающих поединков Лиги чемпионов и Лиги Европы без болельщиков. Сегодня, 1 апреля, УЕФА с помощью видеоконференции также обсудит вопросы контрактов игроков и сроков трансферных окон. Источник отмечает, что для более эффективного решения вопросов, организация создаст две специальные рабочие группы.

Читайте также СМИ: В Манчестер Сити шокированы просьбой Ливерпуля исключить горожан из Лиги чемпионов

Естественно, чуть ли не главной повесткой "встречи" будет календарь оставшейся части сезона. УЕФА в этом аспекте солидарна с АПЛ – турниры должны быть доиграны.