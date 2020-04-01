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Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы состоятся, но без зрителей
Все пока под покровом тайны и непонимания, но есть слухи
УЕФА не отменяет своих планов доиграть еврокубковые турниры в текущем сезоне до старта следующих розыгрышей, как сообщает издание The Independent.
Рассматривается вариант проведения решающих поединков Лиги чемпионов и Лиги Европы без болельщиков. Сегодня, 1 апреля, УЕФА с помощью видеоконференции также обсудит вопросы контрактов игроков и сроков трансферных окон. Источник отмечает, что для более эффективного решения вопросов, организация создаст две специальные рабочие группы.
Естественно, чуть ли не главной повесткой "встречи" будет календарь оставшейся части сезона. УЕФА в этом аспекте солидарна с АПЛ – турниры должны быть доиграны.