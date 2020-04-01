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УЕФА перенесёт остаток сезона еврокубков на конец лета - ZDF
В организации считают, что нынешний сезон нужно завершить
Союз европейских футбольных ассоциаций хочет отложить доигровку текущего еврокубкового сезона до конца лета нынешнего года. Об этом сообщает ZDF со ссылкой на свои источники.
В УЕФА нацелены завершить нынешний еврокубковый сезон, а также ожидают, что будут доиграны национальные чемпионаты. Ожидается, что возобновление Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится в июле-августе.
Кроме того, УЕФА собирается отменить и июнськие матчи национальных сборных. Взамен с этого сентября сборные будут ежемесячно играть не по два, а по три матча за одну международную паузу.
Данное решение ещё должен утвердить Исполком УЕФА.
По информации The Independent, в УЕФА созданы две рабочие группы для выхода из кризисной ситуации. Одна - по логистике текущего сезона и планах его завершения. Вторая - так называемая "группа выживания". Эта рабочая группа должна заняться финансовыми вопросами. Сейчас на УЕФА и национальные лиги давят телевизионные контракты плюс клубы ежедневно терпят убытки из-за отсутствия матчей. Причиной этого уже стало банкротство словацкой "Жилины". Также в подвешенном состоянии находятся несколько клубов второй Бундеслиги.
Ранее стало известно, что УЕФА планирует провести финалы текущего розыгрыша ЛЧ и ЛЕ без зрителей.