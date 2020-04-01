УЕФА перенесёт остаток сезона еврокубков на конец лета - ZDF

Союз европейских футбольных ассоциаций хочет отложить доигровку текущего еврокубкового сезона до конца лета нынешнего года. Об этом сообщает ZDF со ссылкой на свои источники.

В УЕФА нацелены завершить нынешний еврокубковый сезон, а также ожидают, что будут доиграны национальные чемпионаты. Ожидается, что возобновление Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится в июле-августе.

Кроме того, УЕФА собирается отменить и июнськие матчи национальных сборных. Взамен с этого сентября сборные будут ежемесячно играть не по два, а по три матча за одну международную паузу.

Данное решение ещё должен утвердить Исполком УЕФА.

По информации The Independent, в УЕФА созданы две рабочие группы для выхода из кризисной ситуации. Одна - по логистике текущего сезона и планах его завершения. Вторая - так называемая "группа выживания". Эта рабочая группа должна заняться финансовыми вопросами. Сейчас на УЕФА и национальные лиги давят телевизионные контракты плюс клубы ежедневно терпят убытки из-за отсутствия матчей. Причиной этого уже стало банкротство словацкой "Жилины". Также в подвешенном состоянии находятся несколько клубов второй Бундеслиги.

Ранее стало известно, что УЕФА планирует провести финалы текущего розыгрыша ЛЧ и ЛЕ без зрителей.