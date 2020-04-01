  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Официально: УЕФА перенес матчи еврокубков и национальных сборных на неопределенный срок
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: УЕФА перенес матчи еврокубков и национальных сборных на неопределенный срок

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Вряд ли сезон будет возобновлен в ближайшее время

Официально: УЕФА перенес матчи еврокубков и национальных сборных на неопределенный срок
UA-Футбол
Новина українською

На сегодняшней видеоконференции УЕФА, было принято решение перенести матчи еврокубков на неопределенный срок. Точная дата возобновления евросезона станет известна лишь после нормализации ситуации.

Более того, летние товарищеские матчи национальных сборных, которые должны были состоятся в июне, также откладываются. Помимо этого, не будет сыгран раунд плей-офф Лиги Наций, где должны были быть определенны последние участники ближайшего Евро.

Ранее сообщалось, что финалы еврокубков могут быть проведены без зрителей.

Читайте такжеФиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы состоятся, но без зрителей
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...