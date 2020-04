Официально: УЕФА перенес матчи еврокубков и национальных сборных на неопределенный срок

На сегодняшней видеоконференции УЕФА, было принято решение перенести матчи еврокубков на неопределенный срок. Точная дата возобновления евросезона станет известна лишь после нормализации ситуации.

Более того, летние товарищеские матчи национальных сборных, которые должны были состоятся в июне, также откладываются. Помимо этого, не будет сыгран раунд плей-офф Лиги Наций, где должны были быть определенны последние участники ближайшего Евро.

All national team matches for men and women due to be played in June 2020 are postponed until further notice.



All other UEFA competition matches, including centralised international friendly matches, remain postponed until further notice.



Full statement: