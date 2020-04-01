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Менье: Я не хотел травмировать Азара, он столкнулся со мной
После этого бельгиец уже четыре месяца не может восстановиться
Эден Азар, в ноябре прошлого года, получил серьезную травму после столкновения с Томасом Менье. Бельгийский защитник прокомментировал данный инцидент.
"Травма Азара? Не думаю, что я травмировал его, он столкнулся со мной. Это немного другой нюанс. Сначала он вылетел на две недели, потом на две месяца, потом был рецидив. В этом всем не только моя вина.
Главный вопрос был в том, успеет ли Эден восстановиться к Евро, но сейчас такой вопрос уже не стоит. Это главное", - приводит слова Менье Mundo Deportivo.
Напомним, что Евро-2020 перенесен на один год и Азар успеет к нему восстановиться.