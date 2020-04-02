  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Аякс потроллил Рамоса, который не играл во втором матче 1/8 ЛЧ 18/19 – Серхио ответил фото с кубками ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аякс потроллил Рамоса, который не играл во втором матче 1/8 ЛЧ 18/19 – Серхио ответил фото с кубками ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Шутить над игроками "Реала" – опасно. Они всегда заглянут в шкаф с трофеями и найдут, чем ответить

Аякс потроллил Рамоса, который не играл во втором матче 1/8 ЛЧ 18/19 – Серхио ответил фото с кубками ЛЧ
Новина українською

Нидерландский гранд опубликовал в Твиттере коллаж, совместив фото полузащитника Душана Тадича, который праздновал выход в 1/4 финала турнира после победы со счетом 4:1, и фото защитника "сливочных" Серхио Рамоса – испанец стоял в такой же позе, но на трибунах стадиона.

Капитан мадридской команды пропустил ответный матч с "Аяксом" после того, как намеренно получил "горчичник" в первом поединке 1/8 финала главного клубного европейского турнира (2:1).

Читайте такжеАякс расторг контракт с Нури – на днях Абдельхак вышел из комы

У испанца традиционно нашелся ответ – он опубликовал фото с четырьмя кубками Лиги чемпионов. Интересно, что "Аякс" в своей истории выиграл столько же трофеев ЛЧ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Аякс (Амстердам) Лига чемпионов Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...