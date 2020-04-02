Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аякс потроллил Рамоса, который не играл во втором матче 1/8 ЛЧ 18/19 – Серхио ответил фото с кубками ЛЧ
Шутить над игроками "Реала" – опасно. Они всегда заглянут в шкаф с трофеями и найдут, чем ответить
Нидерландский гранд опубликовал в Твиттере коллаж, совместив фото полузащитника Душана Тадича, который праздновал выход в 1/4 финала турнира после победы со счетом 4:1, и фото защитника "сливочных" Серхио Рамоса – испанец стоял в такой же позе, но на трибунах стадиона.
Капитан мадридской команды пропустил ответный матч с "Аяксом" после того, как намеренно получил "горчичник" в первом поединке 1/8 финала главного клубного европейского турнира (2:1).
У испанца традиционно нашелся ответ – он опубликовал фото с четырьмя кубками Лиги чемпионов. Интересно, что "Аякс" в своей истории выиграл столько же трофеев ЛЧ.
???? @AFCAjax#RetroChampionsDay https://t.co/vpleWr0Kpn pic.twitter.com/gQ0mAmd1aS— Sergio Ramos (@SergioRamos) April 1, 2020