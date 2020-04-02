Заря в Лиге чемпионов? Что из этого может получиться

В этой теме попробуем абстрагироваться от гипотез, предположений, прогнозов относительно возобновления сезона, а также не придумывать велосипед типа "отмотки" чемпионата на один тур назад, если турнир все же не продолжат. Есть факты: до 24-го апреля чемпионат Украины точно не восстановится. Велика вероятность того, что карантин продлят до 15 мая. Несколько недель "накинем" на процесс подготовки команд к возобновлению и получаем картину, при которой всю весну нам придется "переваривать" мысли о "Заре" в Лиге чемпионов (нынче – второе место турнирной таблицы УПЛ). Господа, это может быть историческое событие.

Луганчане могут стать только шестой украинской командой, которая попробует свои силы в сильнейшем, богатейшем и самом престижном клубном турнире Европы. Три из пяти предыдущих полпредов Украины были неуспешными. "Таврия" в сезоне 1992/93 вылетела на втором для себя этапе – формально это была 1/16-я финала турнира, которая шла сразу после единого квалификационного раунда и предшествовала 1/8-й финала и групповому этапу.

"Металлист" в сезоне 2013/14 сыграл в третьем раунде квалификации, прошел ПАОК, но сошел с дистанции (перед группой был еще один этап отбора) из-за дисквалификации. "Днепр" в следующем году также сыграл в третьем раунде квалификации, но без шансов проиграл "Копенгагену". Остальные украинские сезоны в Лиге чемпионов – это исключительно "Динамо" и "Шахтер" ("Динамо" или "Шахтер").

Да и то "Динамо" уже давно не было в группе. Последний раз это случалось при каденции Сергея Реброва (сезоны 2015/16 и 2016/17). Те два сезона – единые для киевлян в группе Лиги чемпионов за последнее десятилетие. Лишь в одном из тех сезонов "Шахтер" сумел пройти квалификацию, поэтому для Украины две команды в лигочемпионовской осени – уже большая редкость (один сезон за последние десять лет).

Сможет ли "Заря", если ей все же удастся завоевать вторую позиции чемпионата Украины, сломать эту неприятную для нашей страны тенденцию? Будем брать за основу сценарий, при котором еврокубки 2019/20 (текущие) будут доиграны и сетка квалификации следующей Лиги чемпионов не изменится.

Вице-чемпион Украины стартует с третьего квалификационного раунда путем представителей лиг. Вместе с украинским полпредом начнут борьбу вице-чемпионы Португалии и Бельгии, возможно, третья команда чемпионата России и, возможно, третья команда чемпионата Франции. Возможно, потому что если текущую Лигу Европы выиграет команда, которая квалифицируется в группу Лиги чемпионов через национальный чемпионат, бронзовый призер французской Лиги 1 не будет проходить квалификацию, а сразу окажется в группе ЛЧ, а бронзовый призер России стартует с раунда плей-офф. Также в третьем раунде квалификации представителей лиг будут играть победители второго квалификационного раунда среди вице-чемпионов Турции, Нидерландов, Австрии, Чехии, Греции, Хорватии.

Примерно уже сейчас можно себе представить компанию для "Зари": это команды вроде "Гента", "Бенфики", "Истанбула", АЗ, "Зальцбурга", "Виктории" Пльзень, ПАОКа, "Риеки" (список по состоянию на сейчас). Без грандов, но и без откровенно проходных противников типа "Будучности".

О "Будучности" актуально, потому что у "Зари" исторически сформировались крайне непростые отношения с раундами квалификации. Команда дважды играла в групповом этапе Лиги Европы, но ни разу не проходила туда путем отбора – только автоматически. Луганчане проиграли четыре из четырех противостояний в раунде плей-офф отбора Лиги Европы. Поочередно "Фейеноорду", "Легии", "Лейпцигу" и "Эспаньолу". Хотя в половине этих случаев команда была близка к успеху. А шансов не было разве что с поляками.

Так или иначе, если не принимать во внимание соперников уровня "Будучности" и софийского ЦСКА, за всю истории выступлений в еврокубках под флагом Украины "Заря" добыла лишь две серьезные победы – в гостях над "Атлетиком" и дома над "Гертой". Примечательно, что по сумме двух матчей (а в квалификации ЛЧ будут именно двухматчевые противостояния) луганчане уступили бы и испанцам, и немцам.

Надо еще учесть тот момент, что у "Зари" очень низкий рейтинг – фактически команда пойдет на Лигу чемпионов по рейтингу Ассоциации. То есть, любимая забава межсезонья "попадет ли вице-чемпион Украины в посев Лиги чемпионов?" будет неактуальной. Уже сейчас на 99,9 процента можно утверждать, что в посеве "Заря" не будет. А это значит, что соперников ей будут выбирать из самых рейтинговых команд.

Важно добавить, что, финишировав на второй позиции чемпионата Украины, "Заря" ничем не рискует. Это раньше вице-чемпионы 7-10-х Ассоциаций в Таблице коэффициентов могли не только не пройти в группу Лиги чемпионов, но и уже летом вылететь из еврокубков вообще. Нынешний же формат квалификации предусматривает попадание в группу Лиги Европы неудачников третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пути представителей лиг. То есть, даже если луганчане проиграют оба своих поединка в дебютном раунде Лиги чемпионов, то осенью продолжат борьбу в группе Лиги Европы.

Так как, все же "Заря"? Или все-таки "Динамо"? У киевлян-то будет традиционно высокий рейтинг для квалификаций, посему, следовательно, и шансы на посев. Впрочем, в последние годы этот посев редко "динамовцам" помогал. Опыта больше у столичных, но "Заря" голодная к таким играм. В вопросе "кого выгоднее Украине делегировать в квалификацию Лиги чемпионов 2020/21" много разных нюансов. Но это уже – для другого материала.

Кого вы бы хотели видеть от Украины в квалификации Лиги чемпионов 2020/21