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Заря в Лиге чемпионов? Что из этого может получиться

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Заря в Лиге чемпионов? Что из этого может получиться
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В этой теме попробуем абстрагироваться от гипотез, предположений, прогнозов относительно возобновления сезона, а также не придумывать велосипед типа "отмотки" чемпионата на один тур назад, если турнир все же не продолжат. Есть факты: до 24-го апреля чемпионат Украины точно не восстановится. Велика вероятность того, что карантин продлят до 15 мая. Несколько недель "накинем" на процесс подготовки команд к возобновлению и получаем картину, при которой всю весну нам придется "переваривать" мысли о "Заре" в Лиге чемпионов (нынче – второе место турнирной таблицы УПЛ). Господа, это может быть историческое событие.

Луганчане могут стать только шестой украинской командой, которая попробует свои силы в сильнейшем, богатейшем и самом престижном клубном турнире Европы. Три из пяти предыдущих полпредов Украины были неуспешными. "Таврия" в сезоне 1992/93 вылетела на втором для себя этапе – формально это была 1/16-я финала турнира, которая шла сразу после единого квалификационного раунда и предшествовала 1/8-й финала и групповому этапу.

"Металлист" в сезоне 2013/14 сыграл в третьем раунде квалификации, прошел ПАОК, но сошел с дистанции (перед группой был еще один этап отбора) из-за дисквалификации. "Днепр" в следующем году также сыграл в третьем раунде квалификации, но без шансов проиграл "Копенгагену". Остальные украинские сезоны в Лиге чемпионов – это исключительно "Динамо" и "Шахтер" ("Динамо" или "Шахтер").

Читайте такжеИстория еврокоэффициентов. Как Шахтер стал главным поставщиком очков для Украины, опередив Динамо

Да и то "Динамо" уже давно не было в группе. Последний раз это случалось при каденции Сергея Реброва (сезоны 2015/16 и 2016/17). Те два сезона – единые для киевлян в группе Лиги чемпионов за последнее десятилетие. Лишь в одном из тех сезонов "Шахтер" сумел пройти квалификацию, поэтому для Украины две команды в лигочемпионовской осени – уже большая редкость (один сезон за последние десять лет).

Заря в Лиге чемпионов? Что из этого может получиться - изображение 1

Сможет ли "Заря", если ей все же удастся завоевать вторую позиции чемпионата Украины, сломать эту неприятную для нашей страны тенденцию? Будем брать за основу сценарий, при котором еврокубки 2019/20 (текущие) будут доиграны и сетка квалификации следующей Лиги чемпионов не изменится.

Вице-чемпион Украины стартует с третьего квалификационного раунда путем представителей лиг. Вместе с украинским полпредом начнут борьбу вице-чемпионы Португалии и Бельгии, возможно, третья команда чемпионата России и, возможно, третья команда чемпионата Франции. Возможно, потому что если текущую Лигу Европы выиграет команда, которая квалифицируется в группу Лиги чемпионов через национальный чемпионат, бронзовый призер французской Лиги 1 не будет проходить квалификацию, а сразу окажется в группе ЛЧ, а бронзовый призер России стартует с раунда плей-офф. Также в третьем раунде квалификации представителей лиг будут играть победители второго квалификационного раунда среди вице-чемпионов Турции, Нидерландов, Австрии, Чехии, Греции, Хорватии.

Примерно уже сейчас можно себе представить компанию для "Зари": это команды вроде "Гента", "Бенфики", "Истанбула", АЗ, "Зальцбурга", "Виктории" Пльзень, ПАОКа, "Риеки" (список по состоянию на сейчас). Без грандов, но и без откровенно проходных противников типа "Будучности".

Заря в Лиге чемпионов? Что из этого может получиться - изображение 2

О "Будучности" актуально, потому что у "Зари" исторически сформировались крайне непростые отношения с раундами квалификации. Команда дважды играла в групповом этапе Лиги Европы, но ни разу не проходила туда путем отбора – только автоматически. Луганчане проиграли четыре из четырех противостояний в раунде плей-офф отбора Лиги Европы. Поочередно "Фейеноорду", "Легии", "Лейпцигу" и "Эспаньолу". Хотя в половине этих случаев команда была близка к успеху. А шансов не было разве что с поляками.

Так или иначе, если не принимать во внимание соперников уровня "Будучности" и софийского ЦСКА, за всю истории выступлений в еврокубках под флагом Украины "Заря" добыла лишь две серьезные победы – в гостях над "Атлетиком" и дома над "Гертой". Примечательно, что по сумме двух матчей (а в квалификации ЛЧ будут именно двухматчевые противостояния) луганчане уступили бы и испанцам, и немцам.

Надо еще учесть тот момент, что у "Зари" очень низкий рейтинг – фактически команда пойдет на Лигу чемпионов по рейтингу Ассоциации. То есть, любимая забава межсезонья "попадет ли вице-чемпион Украины в посев Лиги чемпионов?" будет неактуальной. Уже сейчас на 99,9 процента можно утверждать, что в посеве "Заря" не будет. А это значит, что соперников ей будут выбирать из самых рейтинговых команд.

Заря в Лиге чемпионов? Что из этого может получиться - изображение 3

Важно добавить, что, финишировав на второй позиции чемпионата Украины, "Заря" ничем не рискует. Это раньше вице-чемпионы 7-10-х Ассоциаций в Таблице коэффициентов могли не только не пройти в группу Лиги чемпионов, но и уже летом вылететь из еврокубков вообще. Нынешний же формат квалификации предусматривает попадание в группу Лиги Европы неудачников третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пути представителей лиг. То есть, даже если луганчане проиграют оба своих поединка в дебютном раунде Лиги чемпионов, то осенью продолжат борьбу в группе Лиги Европы.

Так как, все же "Заря"? Или все-таки "Динамо"? У киевлян-то будет традиционно высокий рейтинг для квалификаций, посему, следовательно, и шансы на посев. Впрочем, в последние годы этот посев редко "динамовцам" помогал. Опыта больше у столичных, но "Заря" голодная к таким играм. В вопросе "кого выгоднее Украине делегировать в квалификацию Лиги чемпионов 2020/21" много разных нюансов. Но это уже – для другого материала.

Кого вы бы хотели видеть от Украины в квалификации Лиги чемпионов 2020/21

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В статье: Заря (Луганск) Лига чемпионов Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
02.04.2020 в 17:10
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0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
02.04.2020 в 17:09
Как по мне вылит сразу в первом матче. Но Зоря заслужила своей игрой на этот шанс. Но зато прямая путевка в группу ЛЕ гарантировано как минимум
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0
0
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Napoli
02.04.2020 в 17:02
Хотелось бы увидеть Зарю, но Динамо более опытная для этого команда
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+3
-1
аалекс ( Крым)
02.04.2020 в 16:52
Судя по ответам, пока не видно, что Динамо самый популярный и любимый клуб Украины.
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+1
-3

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