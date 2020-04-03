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В Манчестер Сити надеются, что слушание по апелляции на исключение из ЛЧ состоится по видеосвязи

Лига Чемпионов
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В Манчестер Сити надеются, что слушание по апелляции на исключение из ЛЧ состоится по видеосвязи
Новина українською

Руководство английского "Манчестер Сити" надеется, что слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS) по поводу апелляции клуба на исключение из Лиги чемпионов состоится в мае или июне и пройдет в формате видеоконференции, как сообщает The Athletic.

"Горожане" уже выразили полную готовность на слушание в дистанционном формате и хотят, чтобы вопрос был решен как можно скорее. Правда, пока апелляция "Сити" не включена в список 18 дел, которые запланированы судом к рассмотрению в период с 23 апреля по 26 июня.

Напомним, в феврале 2020 года "Манчестер Сити" был на 2 года отстранен от участия в еврокубках за нарушение правил ФФП.

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В статье: Лига чемпионов CAS Манчестер Сити
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