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УЕФА может не допустить к еврокубкам клубы из стран, которые не доиграют чемпионат

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Организация призывает "не разбегаться"

УЕФА может не допустить к еврокубкам клубы из стран, которые не доиграют чемпионат
Новина українською

УЕФА оставляет за собой право не допустить к участию в двух европейских турнирах в сезоне 2020/2021 клубы из тех стран, где не доиграют внутренние чемпионаты. Вчера, 2 апреля, стало известно о досрочном завершении чемпионата Бельгии.

Данные из заявления УЕФА приводят BBC и Sky Sports. Организация уже направила соответствующее письмо 55 членам-ассоциациям по поводу ситуации с приостановкой сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ранее мы приводили выдержки из него:

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В соответствии с правилами Лиги чемпионов и Лиги Европы, УЕФА действительно может запретить клубам-нарушителям принимать участие в турнирах.

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В статье: УЕФА Лига чемпионов Лига Европы коронавирус
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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sawyer3273 (Тель-Авив)
03.04.2020 в 14:29
Одни белорусы в ЛЧ играть будут?
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