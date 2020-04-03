УЕФА может не допустить к еврокубкам клубы из стран, которые не доиграют чемпионат

УЕФА оставляет за собой право не допустить к участию в двух европейских турнирах в сезоне 2020/2021 клубы из тех стран, где не доиграют внутренние чемпионаты. Вчера, 2 апреля, стало известно о досрочном завершении чемпионата Бельгии.

Данные из заявления УЕФА приводят BBC и Sky Sports. Организация уже направила соответствующее письмо 55 членам-ассоциациям по поводу ситуации с приостановкой сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ранее мы приводили выдержки из него:

В соответствии с правилами Лиги чемпионов и Лиги Европы, УЕФА действительно может запретить клубам-нарушителям принимать участие в турнирах.