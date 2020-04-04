Лига Чемпионов
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Марко Льоренте после дубля Ливерпулю назвал собаку Энфилдом
Хавбек надолго запомнит тот вечер
Полузащитник "Атлетико" Маркос Льоренте своеобразно отметил свой дубль в ворота "Ливерпуля" (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, оставивший "мерсисайдцев" за бортом турнира.
Главный герой того вечера недавно завёл собаку, которую он назвал в честь легендарного стадиона "Энфилд", на котором проходила игра.
Отметим, что этот дубль был первым в карьере 25-летнего хавбека. В 100 предыдущих поединках на профессиональном уровне он забил всего 3 гола.
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