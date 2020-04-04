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Чеферин: Еврокубки должны завершиться до 3 августа

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Президент УЕФА рассказал в каком формате будет доигрываться сезон 19/20

Чеферин: Еврокубки должны завершиться до 3 августа
UA-Футбол
Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал в каком формате будет доигрываться сезон 19/20.

“Лига чемпионов и Лига Европы должны быть доиграны до третьего августа. Мы оказались в непредсказуемой ситуации, поэтому должны быть гибки в отношении календаря. Чем раньше закончится кризис, тем раньше начнем.

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Еврокубки могут быть доиграны в нынешнем формате или по одному матчу стадии на нейтральном поле. “Финал восьми” или “Финал четырех” рассматриваются пока как только дополнительные варианты.

Единственное неправильное решение, которое мы можем сейчас принять – это играть с риском для здоровье футболистов, рефери и фанатов. Однако если условия будут безопасны, я не вижу проблем”, – сказал Чеферин в интервью ZDF.

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В статье: УЕФА Лига чемпионов Лига Европы Александер Чеферин коронавирус
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