Назовите всех участников еврокубков от Украины. КВИЗ

UA-Футбол подготовил очередной квиз для своих читателей. На этот раз мы предлагаем вам назвать всех участников от Украины в европейских клубных турнирах. За три минуты нужно вспомнить 18 команд, ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языке. Заметим, что в левой колонке отображаются турниры, в которых принимал участие тот или иной клуб, а именно - Лига Чемпионов (ЛЧ), Кубок УЕФА (КУЄФА), Лига Европы (ЛЄ), Кубок обладателей кубков (КК), Суперкубок Европы (СК) и Кубок Интертото (КІ).

* - в двух случаях нужно указать клуб и город, который он представляет