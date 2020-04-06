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Назовите всех участников еврокубков от Украины. КВИЗ

Лига Чемпионов
(3 голосов)

18 команд за три минуты

Назовите всех участников еврокубков от Украины. КВИЗ
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол подготовил очередной квиз для своих читателей. На этот раз мы предлагаем вам назвать всех участников от Украины в европейских клубных турнирах. За три минуты нужно вспомнить 18 команд, ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языке. Заметим, что в левой колонке отображаются турниры, в которых принимал участие тот или иной клуб, а именно - Лига Чемпионов (ЛЧ), Кубок УЕФА (КУЄФА), Лига Европы (ЛЄ), Кубок обладателей кубков (КК), Суперкубок Европы (СК) и Кубок Интертото (КІ).

* - в двух случаях нужно указать клуб и город, который он представляет

Читайте такжеНазовите все города, клубы которых играли в высшем дивизионе Украины. КВИЗ

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В статье: квиз от UA-Футбол
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