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Девять лет назад Шахтер впервые сыграл в четвертьфинале Лиги Чемпионов. ВИДЕО

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наивысшее достижение команды Луческу

Девять лет назад Шахтер впервые сыграл в четвертьфинале Лиги Чемпионов. ВИДЕО
UA-Футбол
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Сезон 2010/2011 - знаковый в истории донецкого "Шахтера". Впервые (пока единственный раз) горняки попали в восьмерку лучших команд Европы.

На групповом этапе команда Мирчи Луческу заняла первое место в своем квартете, опередив лондонский "Арсенал". Потерпев разгромное поражение на "Эмирейтс", "Шахтер" взял реванш на "Донбасс Арене", а в поединках с "Брагой" и "Партизаном" имел 100-процентный результат.

В первом раунде плей-офф горняки разбили "Рому". В Риме была победа 2:3, в Донецке - 3:0 с дублем Виллиана.

Наконец - четвертьфинал. Соперник - невероятная команда Хосепа Гвардолы. Хави и Иньеста в расцвете сил, Месси постепенно выходит на первый план. 6-го апреля 2011-го аргентинца сдержать удалось, но с другими звездами оборона "Шахтера" не справилась. Иньеста, Хави и Дани Алвес записали в свой актив по голу и результативной передаче, также Андрея Пятова огорчили Пике и Сейду Кейта. Единственное, чем смогли ответить гости - гол Ярослава Ракицкого после подачи штрафного.

Ответный матч состоялся 12 апреля. И хотя "Барселона" вновь играла основой, однако ограничилась лишь одним забитым голом в исполнении Месси. В том сезоне каталонцы выиграют Лигу Чемпионов, одолев в полуфинале "Реал", а в решающем матче МЮ.

Лига Чемпионов 2010/2011. Четвертьфинал. первый матч
6 апреля 2011-го. Барселона. Камп Ноу
"Барселона" - "Шахтер" 5: 1
Голы: Иньеста 2, Алвес 34, Пике 53, Кейта 61, Хави 86 - Ракицкий 60

"Барселона": Вальдес - Алвес, Пике, Маскерано, Адриано (Маквелл 77) - Бускетс, Кейта, Хави - Иньеста (Аффелай 90 + 1), Вилья (Педро 70), Месси

"Шахтер": Пятов - Срна, Ищенко, Ракицкий, Рац - Хюбшман (Эдуардо 82), Жадсон (Фернандиньо 70) - Коста, Мхитарян, Виллиан (Тейшейра 75) - Луис Адриано

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В статье: Ярослав Ракицкий Андрес Иньеста Барселона Хави Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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lightning (Одесса)
06.04.2020 в 12:16
"Шахтер": Пятов - Срна, Ищенко, Ракицкий, Рац - Хюбшман (Эдуардо 82), Жадсон (Фернандиньо 70) - Коста, Мхитарян, Виллиан (Тейшейра 75) - Луис Адриано Мощный был тогда состав...эх...
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