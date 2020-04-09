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"Лео тоже хочет твою футболку". Рюдигер рассказал, как Сеск помог ему обменяться майками с Месси
Тони скромничал или замешкался?
Защитник лондонского "Челси" и национальной сборной Германии Антонио Рюдигер рассказал про коллекцию своих футболок. В частности, немец сильно дорожит майкой форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Цитирует защитника Goal.com.
"Помню, мы играли с "Барселоной" в Лиге чемпионов пару лет назад. Для меня было честью сыграть против Месси. После матча мы пожали друг другу руки, я попросил у него футболку. Я был уверен, что моя ему не нужна, но рядом оказался Фабрегас. Сеск сказал: "Тони, дай ему свою, Лео тоже хочет твою футболку".
"В детстве я фанател от Джорджа Веа. Моя первая майка была с его фамилией, я сделал ее себе сам. У моих родителей не было денег на оригинальную. Это было несложно – я просто взял белую футболку, нарисовал на ней девятку и фамилию форварда".
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