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Пресс-служба Ромы вспомнила важный и яркий сэйв защитника итальянцев в матче ЛЧ-2017/18 с Шахтером

Лига Чемпионов
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Хроники 2018 года…

Пресс-служба Ромы вспомнила важный и яркий сэйв защитника итальянцев в матче ЛЧ-2017/18 с Шахтером
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Восхитились сэйвом или позлорадствовали? Конечно же, первое: 21 февраля 2018 года "Шахтер" принимал "Рому" в рамках главного клубного европейского турнира и одержал верх со счетом 2:1. Голы забивали Феррейра и Фред – за "джаллоросси" отличился Юндер.

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На 72-й минуте вместо Алессандро Флоренци на поле вышел Бруно Перес – игрок не позволил "горнякам" одержать более уверенную победу, выбив мяч с линии на пару с Алиссоном после удара Факундо.

По итогам противостояния, "Рома" прошла дальше в ¼ турнира благодаря выездному голу. В ответном матче на "Стадио Олимпико" итальянцам хватило минимальной победы со счетом 1:0.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Факундо Феррейра Рома (Рим) Бруно Перес Алиссон Бекер
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