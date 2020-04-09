Пресс-служба Ромы вспомнила важный и яркий сэйв защитника итальянцев в матче ЛЧ-2017/18 с Шахтером

Восхитились сэйвом или позлорадствовали? Конечно же, первое: 21 февраля 2018 года "Шахтер" принимал "Рому" в рамках главного клубного европейского турнира и одержал верх со счетом 2:1. Голы забивали Феррейра и Фред – за "джаллоросси" отличился Юндер.

На 72-й минуте вместо Алессандро Флоренци на поле вышел Бруно Перес – игрок не позволил "горнякам" одержать более уверенную победу, выбив мяч с линии на пару с Алиссоном после удара Факундо.

По итогам противостояния, "Рома" прошла дальше в ¼ турнира благодаря выездному голу. В ответном матче на "Стадио Олимпико" итальянцам хватило минимальной победы со счетом 1:0.