Ярость Буффона. Два года назад Реал испортил величайший камбэк в истории Ювентуса

Лига Чемпионов сезона 2017/18 особенно памятная для украинских болельщиков, ведь финал состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский". В решающем матче "Ливерпуль" был разгромлен "Реалом", который таким образом третий раз подряд выиграл главный клубный трофей Европы. На пути к успеху мадридцам крупно повезло, особенно если вспомнить четвертьфинал.

В первом матче сливочные разбили "Ювентус" в Турине со счетом 3:0. Именно тогда Роналду забил эффектный гол Буффону, местные болельщики стоя аплодировали португальцу и именно этот момент, как он потом признался, убедил его в будущем переехать в Италию.

Но был еще ответный матч. 11 апреля 2018-го "Ювентус" приехал на "Сантьяго Бернабеу" не выполнять роль статиста, а драться до последнего. Уже на второй минуте счет открыл Марио Манджукич. Он же на 37-й сократил отставание до минимума, а на 60-й Блез Матюиди выровнял положение по сумме двух матчей.

Очевидно, что в овертайме психологическое преимущество было бы у Старой Синьоры. Однако продолжение невероятной битвы не произошло. На 90+2-й минуте англичанин Майкл Оливер назначил пенальти за фол против Васкеса. Решение столь разозлило Джанлуиджи Буффона, что он докричался до красной карточки, а после игры в эмоциональном комментарии заявил, что в арбитра вместо сердца "мусорное ведро". В конце концов, Криштиану Роналду ударом с 11-метров не оставил Войцеху Щенсны шансов - "Реал" пробрался в полуфинал, где в драматическом стиле (с еще одним судейским скандалом) обыграл "Баварию".