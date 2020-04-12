На пути в Стамбул. 15 лет назад Шевченко эффектно забил в скандальном дерби в ЛЧ. ВИДЕО

Сезон 2004/2005 в Лиге Чемпионов подарил, пожалуй, самый эпичный финал турнира - в решающем матче "Милан" проиграл "Ливерпулю", выигрывая после первого тайма 3:0. На пути к историческому поединку россонери одолели МЮ, "Интер" и ПСВ. Именно противостояние с сине-черными соседями завершилось досрочно.

В первом матче "Милан" победил 2:0 благодаря голам Япа Стама и Андрея Шевченко. Вторая игра состоялась ровно 15 лет назад - 12 апреля 2005-го. Уже в начале отличился Марко Матерацци, который, похоже, репетировал свой трюк перед финалом ЧМ-2006. Целью его психологической атаки стал Шевченко, однако Андрей в отличие от Зидану не бил защитника головой, только потолкался. Марко и этого хватило, но Шеве повезло, что эпизод случился перед глазами ассистента, поэтому украинский бомбардир даже не был предупрежден.

Зато это его явно разозлило и на 30-й минуте седьмой номер "Милана" фактически похоронил надежды "Интера" на камбэк - Андрей, получив пас от Кака, классно пробил почти с угла штрафной под дальнюю штангу.

"Интер", конечно, пытался сохранить лицо, на 71-й минуте Камбьяссо даже забил гол, однако арбитр взятие ворот не засчитал, что подорвало ситуацию на трибунах. Фанаты "Интера" забросали вратарскую "Милана" посторонними предметами и даже попали петардой в плечо голкиперу Дида. Как следствие, матч был остановлен на 73-й минуте, а "Интеру" в итоге засчитано техническое поражение 0:3.