  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. УЕФА планирует доиграть еврокубки за три недели в августе – СМИ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УЕФА планирует доиграть еврокубки за три недели в августе – СМИ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Весьма оптимистичный прогноз

УЕФА планирует доиграть еврокубки за три недели в августе – СМИ
Новина українською

УЕФА склоняется к тому, чтобы доиграть Лигу Чемпионов и Лигу Европы в течение трех недель в августе, сообщает Daily Mirror.

В начале апреля УЕФА принял решение на неопределенное время остановить розыгрыш еврокубков, однако затем президент организации Александер Чеферин заявил, "доигрывать матчи в сентябре или октябре — это уже слишком поздно".

В данный момент усилия УЕФА сосредоточены на том, чтобы помочь европейским лигам доиграть свои сезоны. Затем, в августе, в сжатые сроки можно будет определить победителей Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Для соответствия этому плану европейские лиги должны возобновить сезон не позднее середины июня.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...