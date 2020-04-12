УЕФА планирует доиграть еврокубки за три недели в августе – СМИ

УЕФА склоняется к тому, чтобы доиграть Лигу Чемпионов и Лигу Европы в течение трех недель в августе, сообщает Daily Mirror.

В начале апреля УЕФА принял решение на неопределенное время остановить розыгрыш еврокубков, однако затем президент организации Александер Чеферин заявил, "доигрывать матчи в сентябре или октябре — это уже слишком поздно".

В данный момент усилия УЕФА сосредоточены на том, чтобы помочь европейским лигам доиграть свои сезоны. Затем, в августе, в сжатые сроки можно будет определить победителей Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Для соответствия этому плану европейские лиги должны возобновить сезон не позднее середины июня.