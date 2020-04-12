Сегодня девять лет с момента последнего приезда Барсы в Украину

Один из самых титулованных клубов Европы и мира - "Барселона" - до недавнего времени был частым гостем в Украине. Первый визит состоялся на заре Независимости - в 1992-м "Динамо" на групповом этапе тогда еще Кубка Чемпионов уступило на "Республиканском" 0:2.

Через год удалось взять эффектный реванш в 1/16 финала - "Динамо" в меньшинстве победило 3:1, правда, в Испании было поражение 1:4, и дальше прошли звездные каталонцы с Ромарио, Куманом, Стоичковым, Лаудрупом в составе. В 1997-м были легендарные 3:0 от команды Лобановского. Последний раз "Динамо" сыграло с "Барселоной" в 2009-м - тогда команде Газзаева нужна была только победа для выхода в плей-офф, но Месси и компания победили 2:1.

С 2004-го "Барселона" также начала регулярно заезжать в Донецк. В последнем туре группового этапа горнякам удалось победить 2:0 и опередить в борьбе за третье место "Селтик" (тогда же Месси дебютировал в Лиге Чемпионов). В 2008-м "Барселона" приехала в Украину мотивированной турнирными задачами, но победа была непростой - 1:2. Месси оформил дубль на 87-й и 90+1-й минутах.

Наконец последний раз до сегодняшнего дня "Барселона" приезжала в Украину 12-го апреля 2011-го года. В четвертьфинале Лиги Чемпионов каталонцы уже на Донбасс Арене минимально обыграли "Шахтер" после домашнего разгрома 5:1.

Кроме "Динамо" и "Шахтера" другие украинские команды с каталонцами не пересекались.

Таким образом за 29 лет Независимости "Барселона" сыграла в Киеве и Донецке семь матчей - в трех из них украинские команды победили, в четырех уступили. Общий счет - 10:8 в пользу "Динамо" и "Шахтера".