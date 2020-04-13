Назовите всех победителей Лиги / Кубка Чемпионов. КВИЗ

UA-Футбол продолжает серию квизов, чтобы было интереснее коротать время на карантине. На этот раз вспоминаем всех обладателей заветного европейского клубного трофея. В данном случае мы не разделяем список на победителей Кубка Чемпионов и Лиги Чемпионов. В левой колонке вы найдете подсказку - годы побед в турнирах. В правой будут появляться ваши ответы. На то, чтобы назвать 22 клуба, у вас есть пять минут. Ответы можно вводить на украинском и русском языках.

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