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Назовите всех победителей Лиги / Кубка Чемпионов. КВИЗ

Лига Чемпионов
(4 голосов)

22 клуба, вошедшие в историю

Назовите всех победителей Лиги / Кубка Чемпионов. КВИЗ
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол продолжает серию квизов, чтобы было интереснее коротать время на карантине. На этот раз вспоминаем всех обладателей заветного европейского клубного трофея. В данном случае мы не разделяем список на победителей Кубка Чемпионов и Лиги Чемпионов. В левой колонке вы найдете подсказку - годы побед в турнирах. В правой будут появляться ваши ответы. На то, чтобы назвать 22 клуба, у вас есть пять минут. Ответы можно вводить на украинском и русском языках.

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В статье: Лига чемпионов квиз от UA-Футбол
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Комментарии (2)
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scorpius (Ck)
13.04.2020 в 11:17
Всех вспомнил всех кроме 1983
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Serhiy (Киев)
13.04.2020 в 11:11
17/22.Не згадав переможців сезонів 1961, 1962, 1979, 1980, 1982, 1988, 1997.Хоча в авторів цієї вікторини ж граматичні помилки:команда-переможець сезону 1997 російської пишеться з подвоєним с, а значить українською має бути одне с , але автори й українською загадали також з подвоєним с.Переможець 1988 має кілька варіантів написання: тільки місто, тільки абревіатура, абревіатура і місто. Автори вибрали абревіатуру, тому інші варіанти не зараховуються
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