Лига Чемпионов
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Назовите всех победителей Лиги / Кубка Чемпионов. КВИЗ
22 клуба, вошедшие в историю
UA-Футбол продолжает серию квизов, чтобы было интереснее коротать время на карантине. На этот раз вспоминаем всех обладателей заветного европейского клубного трофея. В данном случае мы не разделяем список на победителей Кубка Чемпионов и Лиги Чемпионов. В левой колонке вы найдете подсказку - годы побед в турнирах. В правой будут появляться ваши ответы. На то, чтобы назвать 22 клуба, у вас есть пять минут. Ответы можно вводить на украинском и русском языках.
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Комментарии (2)
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scorpius (Ck)
13.04.2020 в 11:17
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Serhiy (Киев)
13.04.2020 в 11:11
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