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Неймар заранее планировал насмешку над Холандом в ответном матче 1/8 ЛЧ?
Откровения партнера бразильца
Защитник "Пари Сен-Жермен" Маркиньос рассказал, что Неймар заранее планировал насмешку в адрес Эрлинга Холанда в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Цитирует игрока парижан ESPN. Напомним, "ПСЖ" прошел немцев по сумме двух матчей (2:1, 2:0).
"Он любит это. Неймар – не просто футболист, он ничего не боится и всегда реагирует на провокации. После гола я спросил его, все ли он сделал. Он сказал мне ждать конца поединка и попросил не останавливать его".
Перед ответным матчем дортмундской "Боруссии" в 1/8 финала ЛЧ с "Пари Сен-Жермен" норвежский форвард "шмелей" Эрлинг Холанд опубликовал в Snapchat фотографию и подписал: "Париж – мой город, а не ваш". Во время празднования своего гола Неймар сел в позу медитации. Именно так свои голы празднует Эрлинг, который в первом матче забил 2 гола в ворота французов. После матча игроки "ПСЖ" также демонстративно сели в позу медитации.
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