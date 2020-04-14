Ровно 11 лет назад Челси и Ливерпуль в фантастическом матче ¼ Лиги чемпионов сыграли вничью 4:4

Поединок, который точно входит в золотые архивы главного клубного европейского турнира – после неудачи на "Энфилде" (1:3) в первой части противостояния, "Ливерпуль" приехал сражаться на "Стэмфорд Бридж" и ошарашил хозяев двумя голами уже в первом тайме. "Челси" отыгрался в дебюте второй половины встречи, а затем команды выдали зубодробительные 15 минут в конце: Лэмпард, который вывел "синих" на этот поединок с капитанской повязкой, забил дважды, но провалы "аристократов" в обороне позволили Лейве и Кюйту отличиться в перерыве между голами Фрэнка. Обзор эпичной английской битвы – вашему вниманию.

Лондон. "Стэмфорд Бридж", 38 286 зрителей, 14 апреля 2009 года

Ответный поединок ¼ ЛЧ 2008/09, "Челси" – "Ливерпуль" 4:4 (первый матч завершился победой "синих" 1:3)

Голы: Дрогба (51), Алекс (57), Лэмпард (76, 89) – Аурелио (19), Хаби Алонсо (29, пенальти), Лейва (81), Кюйт (83)