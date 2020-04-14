  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ровно 11 лет назад Челси и Ливерпуль в фантастическом матче ¼ Лиги чемпионов сыграли вничью 4:4
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ровно 11 лет назад Челси и Ливерпуль в фантастическом матче ¼ Лиги чемпионов сыграли вничью 4:4

Лига Чемпионов
(2 голосов)

4:4, Карл!

Ровно 11 лет назад Челси и Ливерпуль в фантастическом матче ¼ Лиги чемпионов сыграли вничью 4:4
Новина українською

Поединок, который точно входит в золотые архивы главного клубного европейского турнира – после неудачи на "Энфилде" (1:3) в первой части противостояния, "Ливерпуль" приехал сражаться на "Стэмфорд Бридж" и ошарашил хозяев двумя голами уже в первом тайме. "Челси" отыгрался в дебюте второй половины встречи, а затем команды выдали зубодробительные 15 минут в конце: Лэмпард, который вывел "синих" на этот поединок с капитанской повязкой, забил дважды, но провалы "аристократов" в обороне позволили Лейве и Кюйту отличиться в перерыве между голами Фрэнка. Обзор эпичной английской битвы – вашему вниманию.

Лондон. "Стэмфорд Бридж", 38 286 зрителей, 14 апреля 2009 года

Ответный поединок ¼ ЛЧ 2008/09, "Челси" – "Ливерпуль" 4:4 (первый матч завершился победой "синих" 1:3)

Голы: Дрогба (51), Алекс (57), Лэмпард (76, 89) – Аурелио (19), Хаби Алонсо (29, пенальти), Лейва (81), Кюйт (83)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Челси (Лондон) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
DimaADI (Днепр)
14.04.2020 в 10:51
Помню. Один из лучших матчей, что я смотрел.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...