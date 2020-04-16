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Кариус объяснил причину своих ошибок в финале ЛЧ-2018 – в том матче Рамос нанес травму не только Салаху

Лига Чемпионов
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У Лориса даже есть документальное подтверждение

Кариус объяснил причину своих ошибок в финале ЛЧ-2018 – в том матче Рамос нанес травму не только Салаху
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Немецкий голкипер Лорис Кариус поделился своими воспоминаниями о финале ЛЧ-2018 между "Ливерпулем" и "Реалом", в котором он допустил 2 результативные ошибки (1:3, победа "сливочных"). Цитирует вратаря Bild. Сейчас Лорис выступает на правах аренды в "Бешикташе".

"У меня было сотрясение мозга после удара Серхио Рамоса, которое ограничило мое пространственное зрение. Это установили в детальном исследовании одного из ведущих мировых специалистов в области мозга".

Кариус объяснил причину своих ошибок в финале ЛЧ-2018 – в том матче Рамос нанес травму не только Салаху - изображение 1

"Сначала я был рад узнать, что произошло в той встрече. Не хотел обнародовать это. Когда был озвучен результат, то было много злобы и оскорблений, часто ниже пояса. Я не понимаю смеха людей над тем, кто сильно повредил голову. Тем более, я никогда не использовал это в качестве оправдания".

"Если вы прочитаете каждое сообщение, то не сможете спать в течение 2 дней. Люди пишут под маской анонимности, оскорбляя других, оставляя расистские сообщения. Нельзя винить фанатов, если они освистывают игрока. Они платят за билет и имеют право быть недовольными. Профессионал должен это терпеть, но не личные оскорбления или смертельные угрозы".

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В статье: Серхио Рамос Бешикташ (Стамбул) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль Лорис Кариус
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