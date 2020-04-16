Кариус объяснил причину своих ошибок в финале ЛЧ-2018 – в том матче Рамос нанес травму не только Салаху

Немецкий голкипер Лорис Кариус поделился своими воспоминаниями о финале ЛЧ-2018 между "Ливерпулем" и "Реалом", в котором он допустил 2 результативные ошибки (1:3, победа "сливочных"). Цитирует вратаря Bild. Сейчас Лорис выступает на правах аренды в "Бешикташе".

"У меня было сотрясение мозга после удара Серхио Рамоса, которое ограничило мое пространственное зрение. Это установили в детальном исследовании одного из ведущих мировых специалистов в области мозга".

"Сначала я был рад узнать, что произошло в той встрече. Не хотел обнародовать это. Когда был озвучен результат, то было много злобы и оскорблений, часто ниже пояса. Я не понимаю смеха людей над тем, кто сильно повредил голову. Тем более, я никогда не использовал это в качестве оправдания".