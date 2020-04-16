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Неудержимые. Год назад Аякс эффектно выбил Ювентус из Лиги Чемпионов. ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Амстердамская команда не оставляла равнодушным

Неудержимые. Год назад Аякс эффектно выбил Ювентус из Лиги Чемпионов. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Время от времени в футболе появляются команды, которые выделяются на фоне остальных. Такой была "Барселона" Клюйверта, "Барселона" Гвардиолы, "Монако" Леонардо Жардима или "Лестер" Клаудио Раньери. В прошлом сезоне таким был "Аякс", даже несмотря на невероятную игру "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов.

Амстердамская команда, в которой собралось талантливое поколение под руководством Эрика Тен Хага, прошла "Динамо" в квалификации Лиги Чемпионов, дала бой "Баварии" на групповом этапе, разгромила "Реал" в 1/8 финала, а в четвертьфинале, о котором вспоминаем сегодня, оставила с носом "Ювентус" с Криштиану Роналду в составе.

Первый матч в Амстердаме завершился ничьей 1:1. В Турине хозяева открыли счет усилиями звездного португальца, однако Ван де Бек мгновенно восстановил паритет, а во втором тайме Матейс де Лигт забил победный гол. Насколько легким и красивым в своей игре был тот "Аякс", демонстрирует один эпизод, на котором акцентирует внимание пресс-служба УЕФА.

Именно "Аякс" был фаворитом полуфинала, болельщики ожидали невероятного зрелище в решающем матче турнира, где соперником должен был стать "Ливерпуль". Однако амстердамцев постигла настоящая трагедия в противостоянии с "Тоттенхэмом". Обладая существенным преимуществом (3:0 по сумме двух матчей), неоднократно имея возможность убить интригу, бело-красные проиграли, пропустив решающий гол на 90 + 6-й минуте.

Летом прошлого года "Аякс" отпустил двух ключевых игроков - Матейса де Лигта в "Ювентус" и Фрэнки де Йонга в "Барселону". В текущем розыгрыше Лиги Чемпионов команда Тен Хага тоже играла красиво, но существенно потеряла в эффективности - "Аякс" не смог выйти из группы, проиграв решающий бой "Валенсии", а в Лиге Европы сошел уже после первого раунда плей-офф, уступив "Хетафе".

Уже весной стало известно, что Хаким Зиеш - еще один яркий игрок атаки - перейдет в "Челси". Вряд ли задержатся в Амстердаме Дону Ван де Бек и Андре Онана. Ярко вспыхнув в сезоне 2018/19, "Аякс" вновь затаился до лучших времен.

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В статье: Ювентус (Турин) Аякс (Амстердам) Донни ван де Бек Матейс де Лигт
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