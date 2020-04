Неудержимые. Год назад Аякс эффектно выбил Ювентус из Лиги Чемпионов. ВИДЕО

Время от времени в футболе появляются команды, которые выделяются на фоне остальных. Такой была "Барселона" Клюйверта, "Барселона" Гвардиолы, "Монако" Леонардо Жардима или "Лестер" Клаудио Раньери. В прошлом сезоне таким был "Аякс", даже несмотря на невероятную игру "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов.

Амстердамская команда, в которой собралось талантливое поколение под руководством Эрика Тен Хага, прошла "Динамо" в квалификации Лиги Чемпионов, дала бой "Баварии" на групповом этапе, разгромила "Реал" в 1/8 финала, а в четвертьфинале, о котором вспоминаем сегодня, оставила с носом "Ювентус" с Криштиану Роналду в составе.

Первый матч в Амстердаме завершился ничьей 1:1. В Турине хозяева открыли счет усилиями звездного португальца, однако Ван де Бек мгновенно восстановил паритет, а во втором тайме Матейс де Лигт забил победный гол. Насколько легким и красивым в своей игре был тот "Аякс", демонстрирует один эпизод, на котором акцентирует внимание пресс-служба УЕФА.

Ajax playing the beautiful game their way in 2019 #UCL | #OnThisDay | @AFCAjax pic.twitter.com/OVbIEI7myr