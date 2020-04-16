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Легенда. ВИДЕО от УЕФА, как Шевченко забивал в Лиге Чемпионов за Динамо. ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Перечень жертв впечатляет

Легенда. ВИДЕО от УЕФА, как Шевченко забивал в Лиге Чемпионов за Динамо. ВИДЕО
UA-Футбол
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Андрей Шевченко - знаковая фигура в истории "Динамо". Благодаря его голам киевский клуб в последний раз выходил в полуфинал Лиги Чемпионов. После феерического сезона 1998/99 Шева переехал в "Милан", где сделал выдающуюся карьеру, а после периода в "Челси" вернулся в Киев доигрывать и снова успел пошуметь на международной арене. Пресс-служба УЕФА решила вспомнить голы Андрея Николаевича в главном клубном турнире Европы, которые он забил в бело-синей футболке. В эффектный ролик вошли результативные удары Шевы в ворота "Реала", "Баварии", "Ньюкасл", "Интера" и "Арсенала".

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В статье: Андрей Шевченко Динамо (Киев)
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