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УЕФА может завершить еврокубки мини-турнирами

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Они пройдут в августе

УЕФА может завершить еврокубки мини-турнирами
Новина українською

Плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы может завершиться мини-турнирами, где каждая стадия будет состоять из одного матча. Об этом пишет Mirror.

Сообщается, что такими мини-турниры могут пройти в августе после завершения всех национальных чемпионатов. При этом также на видеоконференции с участием всех национальных ассоциаций будет обсуждаться судьба Лиги наций.

На данный момент в мире зарегистрированы 2 102 816 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 136 119 смертельных случаев из-за осложнений после заражения вирусом, 525 438 человек выздоровели за время пандемии.

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В статье: УЕФА
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