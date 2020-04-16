Telegraph: Финал Лиги Чемпионов может состояться 29-го августа

Авторитетный английский источник The Telegraph называет вероятные даты финалов еврокубков. Сейчас все турниры приостановленны из-за коронавируса.

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Финал Лиги Чемпионов может пройти 29-го августа. Игры четвертьфиналов и полуфиналов могут быть сыгранны в один или два матча. Все будет зависить от ситуации.

Главный матч Лиги Европы пройдет 26-го августа. Завершение еврокубков в конце лета позволит для начала завершить матчи национального чемпионата.

Напомним, что финал ЛЧ состоится в Стамбуле, а ЛЕ - в Гданске.