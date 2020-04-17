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Матерацци: Попросил Жозе поставить меня с Балотелли на двусторонке – через пару секунд отправил его в раздевалку

Лига Чемпионов
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Типичный Марко

Матерацци: Попросил Жозе поставить меня с Балотелли на двусторонке – через пару секунд отправил его в раздевалку
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Экс-игрок "Интера" и сборной Италии Марко Матерацци вспомнил о конфликте с форвардом Марио Балотелли. В 2010 году нападающий после полуфинала Лиги чемпионов-2010 с "Барселоной" бросил свою футболку на газон. Цитирует Матерацци Football Italia.

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"Я задал ему трепку – это правда. Я люблю Марио, но тогда он это действительно заслужил. Сейчас мы друзья, почти братья, но в тот день он сделал то, чего делать не стоило. Бросить футболку после финального свистка – это еще было не самое страшное. Перед игрой он сказал нам в автобусе: "Сегодня я не буду выкладываться". Я пообещал, что в таком случае он пожалеет".

"Когда он вышел на замену, то попытался пробить с центра поля вместо того, чтобы развить контратаку. Милито хотел его убить. Мы верили в Марио, он забил много голов и внес свой вклад в победу, но через неделю после этого я попросил Моуриньо поставить меня против Балотелли в двусторонке – через несколько секунд я отправил его обратно в раздевалку".

"Мне очень понравилось, как поступил его отец. После матча с "Рубином" он сказал Марио: "Ты должен выступать лучше ради одноклубников. И хватит развлекаться с девушками!" Он мой кумир".

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В статье: Марио Балотелли Жозе Моуриньо Лига чемпионов Барселона Диего Милито Интер (Милан) Марко Матерацци
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Источник:
Football Italia

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