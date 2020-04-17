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Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/2021 может начаться 21 октября

Лига Чемпионов
(1 голосов)

С таким заявлением выступили в УЕФА

Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/2021 может начаться 21 октября
Новина українською

УЕФА назвала предварительные сроки старта следующих розыгрышей еврокубковых турниров.

Как сообщает Sport.es, в организации планируют провести первые матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 20 октября. На следующий день, в среду, должны пройти заключительные встречи тура. В четверг, 22 октября, УЕФА намерен провести 1-й тур группового этапа Лиги Европы.

Матчи отборочного этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы должны начаться в конце июля – начале августа.

Ранее сообщалось, что нынешний розыгрыш главного еврокубкового турнира может завершиться в августе. При таком раскладе оставшиеся матчи будут доиграны в течение трёх недель, а финальная встреча состоится 29-го числа.

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В статье: УЕФА
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
17.04.2020 в 16:58
Дай Бог,Дай Бог......
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