Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/2021 может начаться 21 октября

УЕФА назвала предварительные сроки старта следующих розыгрышей еврокубковых турниров.

Как сообщает Sport.es, в организации планируют провести первые матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 20 октября. На следующий день, в среду, должны пройти заключительные встречи тура. В четверг, 22 октября, УЕФА намерен провести 1-й тур группового этапа Лиги Европы.

Матчи отборочного этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы должны начаться в конце июля – начале августа.

Ранее сообщалось, что нынешний розыгрыш главного еврокубкового турнира может завершиться в августе. При таком раскладе оставшиеся матчи будут доиграны в течение трёх недель, а финальная встреча состоится 29-го числа.