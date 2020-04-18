Когда Ривалдо был лучшим. 20 лет назад Барселона эффектно разгромила Челси в ЛЧ. ВИДЕО

Это только в последние несколько сезонов камбэки после поражений с разницей в два-три мяча стали привычным явлением. А в 90-х и нулевых если кто побеждал в первом матче еврокубка с преимуществом более чем в один гол, то с большой долей вероятности проходил дальше. Одним из ярких исключений того периода стал четвертьфинал Лиги Чемпионов сезона 1999/2000 между "Барселоной" и "Челси".

Первый матч на "Стэмфорд Бридж" завершился эффектной победой аристократов. Дублем отметился Туре Андре Фло, еще один гол на счету Дзоли. Все три гола уместились в промежуток с 30-й по 38-ю минуты. Каталонцы смогли ответить лишь точным ударом Фигу на 64-й минуте.

Однако именно тот удар Луиша в итоге сыграет важную роль в двухматчевом противостоянии. На "Камп Ноу" болельщики выложили на трибунах цифры 2:0, намекая, с каким именно счетом должна победить их команда. Однако события развивались куда более драматично.

По итогам первого тайма "Барса" уже была впереди - Ривалдо открыл счет, Луиш Фигу удвоил преимущество. Однако небрежная игра голкипера Хеспа в начале второго тайма позволила Туре Андре Фло забить свой третий гол в ворота каталонцев. На 83-й минуте Дани Гарсия делает счет по сумме двух матчей равным, а перед финальным свистком Ривалдо потерял прекрасную возможность поставить точку - его удар с пенальти прошел мимо ворот.

В овертайме "Барселона" обстучали каркас ворот, но все же добилась своего. Ривалдо повторно взялся пробивать 11-метровый за фол, заработанный Луишем Фигу. На этот раз бразилец, который в 1999 получил Золотой мяч, не ошибся. А точку поставил Патрик Клюйверт. Но уже в полуфинале каталонцы остановились, уступив эффектной тогда "Валенсии".

Интересно, что в том матче участие принимали Хосеп Гвардиола и Роберто Ди Маттео, на счету которых уже три победы в Лиге Чемпионов в качестве тренеров (у каталонца две, у итальянца - одна), при этом во главе "Барселоны" и "Челси". Ну а Дидье Дешам, который играл в центре полузащиты лондонцев, в настоящее время является действующим чемпионом мира со сборной Франции.

Лига Чемпионов 1999/2000. Четвертьфинал. Ответный матч

18 апреля 2000 Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Челси" 5:1 (др.ч.)

Первый матч 1:3

Голы: Ривалдо 24, 99 пен., Фиго 45, Данные Гарсия 83, Клюйверт 104 - Фло 60

Удаление: Бабаяро 98

"Барселона": Хесп - Пуйоль, Райцигер, Ф. Де Бур, Зенден (Дани Гарсия 72) - Гвардиола, Габри, Коку - Фигу, Клюйверт, Ривалдо

Тренер: Ван Галь

"Челси": Де Гуй - Бабаяро, Десайи, Лебеф, Феррер - Моррис, Вайс, Дешам, Ди Маттео - Дзола, Фло

Тренер: Виалли