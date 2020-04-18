С хет-триком Роналду. Три года назад Реал со скандалом обыграл Баварию в Лиге Чемпионов. ВИДЕО

Какой же это был матч! В Мюнхене "Реал" победил 2:1, что, учитывая фантастическую форму Роналду, гарантировало мадридцам существенное преимущество во второй игре. Впрочем, "Бавария" и не думала мириться с поражением.

Уже с первых минут, Роббен, Рибери и компания бросились на ворота Наваса и раз за разом создавали моменты. Одна беда - мяч не шел в ворота. Первого взятия пришлось ждать почти час - Левандовски реализовал пенальти. 20 минут спустя Роналду классно замкнул подачу с фланга, но уже в следующем эпизоде ​​счет по сумме двух матчей сравняли - Рамос срезал мяч в собственные ворота.

"Бавария" получила психологическое преимущество, однако еще до завершения основного времени произошло событие, которое существенно повлияло на судьбу поединка. На 84-й минуте Артуро Видаль пошел в подкат против Асенсио. Чилиец сыграл в мяч, однако арбитр Виктор Кашшаи увидел в эпизоде ​​нарушение, которое, по его мнению, тянуло на желтую карточку. Предупреждение для хавбека было вторым, и на следующие 40 минут "Бавария" осталась в меньшинстве.

В овертайме "Реал" разыграл численное большинство. Но и здесь не обошлось без вопросов. Свой второй гол в игре Криштиану Роналду забил, приняв передачу в офсайде. Системы VAR тогда еще не было, поэтому взятие ворот засчитали. Потом был третий гол португальца и точка от Асенсио. "Реал" победил 4:2 в этом матче и 6: 4 по сумме двух. Команда Зинедина Зидана вышла на финишную прямую перед завоевания второго подряд Кубка Чемпионов.

Лига чемпионов 2016/17. 1/4-я финала. Ответный матч

18-е апреля 2017. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"

Главный арбитр - Виктор Кошшои (Венгрия)

"Реал" - "Бавария" 4:2

Первый матч - 2:1

Голы: Криштиану Роналду 76, Криштиану Роналду 104, Криштиану Роналду 109, Марко Асенсио 112 - Роберт Левандовски 53 (пен.), Серхио Рамос 77 (автогол)

"Реал": Кейлор Навас - Даниэль Карвахаль, Хосе Игнасио Начо, Серхио Рамос, Марсело - Тони Кроос (Матео Ковачич 114), Карлос Каземиро, Лука Модрич - Иско (Лукас Васкес 72), Карим Бензема (Марко Асенсио 64), Криштиану Роналду

"Бавария": Мангуель Нойер - Филипп Лам, Матс Хуммельс, Жером Боатенг, Давид Алаба - Хаби Алонсо (Томас Мюллер 74), Тьяго Алькантара - Арьен Роббен, Артуро Видаль, Франк Рибери (Дуглас Коста 71) - Роберт Левандовски (Йосуа Киммих 88)

Предупреждения: Карлос Каземиро 40 - Артуро Видаль 5, Хави Алонсо 71, Матс Хуммельс 74, Артуро Видаль 84 Арьен Роббен 101

Удаление: Артуро Видаль 84