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С хет-триком Роналду. Три года назад Реал со скандалом обыграл Баварию в Лиге Чемпионов. ВИДЕО
Мюнхенцы заставили Сантьяго Бернабеу понервничать
Какой же это был матч! В Мюнхене "Реал" победил 2:1, что, учитывая фантастическую форму Роналду, гарантировало мадридцам существенное преимущество во второй игре. Впрочем, "Бавария" и не думала мириться с поражением.
Уже с первых минут, Роббен, Рибери и компания бросились на ворота Наваса и раз за разом создавали моменты. Одна беда - мяч не шел в ворота. Первого взятия пришлось ждать почти час - Левандовски реализовал пенальти. 20 минут спустя Роналду классно замкнул подачу с фланга, но уже в следующем эпизоде счет по сумме двух матчей сравняли - Рамос срезал мяч в собственные ворота.
"Бавария" получила психологическое преимущество, однако еще до завершения основного времени произошло событие, которое существенно повлияло на судьбу поединка. На 84-й минуте Артуро Видаль пошел в подкат против Асенсио. Чилиец сыграл в мяч, однако арбитр Виктор Кашшаи увидел в эпизоде нарушение, которое, по его мнению, тянуло на желтую карточку. Предупреждение для хавбека было вторым, и на следующие 40 минут "Бавария" осталась в меньшинстве.
В овертайме "Реал" разыграл численное большинство. Но и здесь не обошлось без вопросов. Свой второй гол в игре Криштиану Роналду забил, приняв передачу в офсайде. Системы VAR тогда еще не было, поэтому взятие ворот засчитали. Потом был третий гол португальца и точка от Асенсио. "Реал" победил 4:2 в этом матче и 6: 4 по сумме двух. Команда Зинедина Зидана вышла на финишную прямую перед завоевания второго подряд Кубка Чемпионов.
18-е апреля 2017. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"
Главный арбитр - Виктор Кошшои (Венгрия)
"Реал" - "Бавария" 4:2
Первый матч - 2:1
Голы: Криштиану Роналду 76, Криштиану Роналду 104, Криштиану Роналду 109, Марко Асенсио 112 - Роберт Левандовски 53 (пен.), Серхио Рамос 77 (автогол)
Удаление: Артуро Видаль 84