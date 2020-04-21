Десять лет назад Барселону засудили в матче с Интером и отобрали возможность выиграть трофей на поле Реала

Ночь с 20-го на 21-е апреля 2010-го года была тяжелой для "Барселоны". Команда Пепа Гвардиолы, - в то время действующий чемпион Европы, - была повержена на "Джузеппе Меацца" 1:3 миланским "Интером", возглавляемым Жозе Моуринью. Матч сопровождался сразу несколькими неприятными нюансами, одним из которых, по мнению "Барселоны", было судейство португальца Олегарио Бенкеренси.

Поездка в Милан изначально происходила не так, как надо. Вместо путешествия самолетом, каталонцы вынуждены были преодолеть путь на автобусе из-за извержения исландского вулкана, которое парализовало авиасообщение Европы из-за столбов дыма и испарений. Автобусом "Барса" добиралась в Италию 15 часов.

Хотя сам матч начался неплохо для испанцев. Уже на 19-й минуте гол забил Педро, но дальше наступила пора "шоу" имени Бенкеренса. Португалец со своими помощниками засчитали третий командный гол "Интера" авторства Милито, забитый из очевидного офсайда. Также были неподтвержденные претензии на пенальти за фол Снейдера против Дани Алвеса. И, наконец, желтую карточку получил Карлес Пуоль, из-за чего один из ключевых игроков "Барсы" терял возможность сыграть в ответном матче. Однако больше всего каталонцев возмущал именно засчитанный гол Милито, ведь без него "Барса" проиграла бы 1:2 и дома ей достаточно было выиграть со счетом 1:0. Что в итоге и произошло на "Камп Ноу". Но эта победа не позволила пройти дальше.

"С повтора было заметно, что Милито был в офсайде. Я надеюсь, что во втором матче у нас будет беспристрастный арбитр", - говорил после игры Херард Пике.

Возмущен судейством был и один из самых авторитетных игроков той "Барсы" Хави. После игры, встретившись в подтрибунном помещении стадиона с тренером "Интера" Жозе Моуринью, испанец выразил коучу свою претензию. А Моуринью, как отмечает Marca, напомнил Хави о матче "Барселоны" против его, - Моуринью, - "Челси" и сомнительную работу арбитра Эвребе (полуфинал Лиги чемпионов 2008/09 "Челси" - "Барселона" 1:1, каталонцы прошли в финал).

Судейство Бенкеренса "Барселона" определила для себя как одно из худших в истории международных выступлений каталонцев. Работа арбитра, по мнению "блаугранас", помешала им пройти в финал Лиги чемпионов (в ответном матче "Барса" выиграла с непроходимым счетом 1:0) и осуществить давнюю мечту – выиграть самый престижный международный трофей на территории заклятого врага "Реала" (финал принимал "Сантьяго Бернабеу").

Лига чемпионов 2009/10. Полуфинал. Первый матч

Италия. Милан. "Сан-Сиро"

Арбитр в поле – Олегарио Бенкеренса (Португалия)

"Интер" (Милан, Италия) - "Барселона" (Испания) 3:1

Голы: Уэсли Снейдер 30, Майкон 48, Диего Милито 61 - Педро 19

"Интер": Жулио Сезар - Лусио, Хавьер Санетти, Майкон (Кристиан Киву 73), Вальтер Самуэль - Эстебан Камбьяссо, Тиагу Мотта, Уэсли Снейдер - Горан Пандев (Деян Станкович 56), Самуэль Это'О, Диего Милито (Марио Балотелли 75)

"Барселона": Виктор Вальдес - Дани Алвес, Карлес Пуйоль, Херард Пике, Максвелл - Сейду Кейта, Серхио Бускетс, Хави - Лионель Месси, Златан Ибрагимович (Эрик Абидаль 62), Педро

Предупреждения: Самуэль Это'О 12, Деян Станкович 82 - Серхио Бускетс 45+1, Карлес Пуйоль 51, Херард Пике 60, Сейду Кейта 68, Дани Алвес 84