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Легендарные 4:0 на Камп Ноу. Тактический разбор феноменальной победы Динамо над Барсой

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Легендарные 4:0 на Камп Ноу. Тактический разбор феноменальной победы Динамо над Барсой
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Телеканал "Футбол 1" в рамках проекту "Золотая коллекция Лиги чемпионов с А. Шевченко" транслировал матч группового этапа Лиги чемпионов 1997/98 "Барселона" - "Динамо", который состоялся в ноябре 1997-го года на "Камп Ноу" и завершился победой чемпиона Украины со счетом 4:0. Киевляне выиграли группу, и дошли до четвертьфинала турнира. Мы же попытались разобраться в тактических нюансах игры команды Валерия Лобановского во время одного из лучших поединков украинских команд на международной арене.

Тренер "Динамо" не стал проявлять избыточного пиетета и на "Камп Ноу" против авторитетной "Барселоны" выставил состав с тремя номинальными нападающими – Андреем Шевченко, Сергеем Ребровым и Виталием Косовским. Юрий Калитвинцев в центре футбольного прямоугольника традиционно взял на себя роль мозгового центра киевского "Динамо", а Александр Хацкевич с Андреем Гусиным должны были возглавить первый эшелон защиты и способствовать тому, чтобы снизилось давление на голкипера Шовковского и номинальных защитников Юрия Дмитрулина, Владислава Ващука, Александра Головко и Олега Лужного. По сравнению с поединком в Киеве, который "динамовцы" в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов 1997/98 выиграли со счетом 3:0, в основной обойме произошло одно изменение: Юрий Максимов присел на скамейку, а Хацкевич, которого две недели назад не было в заявке из-за дисквалификации, вышел в числе одиннадцати.

Легендарные 4:0 на Камп Ноу. Тактический разбор феноменальной победы Динамо над Барсой - изображение 1

Фактически же по расположению на поле Виталий Косовский тяготел к левому флангу полузащиты, а Юрий Калитвинцев – к правому. Шевченко и Ребров впереди оставались вдвоем. У Сергея при атаках "Барселоны" была особая функция – усиливать правый фланг "Динамо", не давая легко вдыхать, соответственно, левом защитнику "Барсы" Серхи Бархуану. На стартовых минутах поединка не отказывался защитной работы и Шевченко, хотя Андрей в той или иной зоне появлялся спонтанно.

Гол на девятой минуте нападающий "Динамо" Андрей Шевченко забил ударом головой после подачи Юрия Калитвинцева с правого фланга – отличная работа на стандарте. "Динамовцы" наказали невнимательных оппонентов: позиционно ошиблись двое защитников, выпустив Шевченко себе за спину, опрометчиво вышел из ворот Виктор Баия. Но нужно сказать о том, благодаря чему появилась возможность для штрафного удара – "Динамо" создало немалое давление на левый фланг обороны "Барселоны". Сначала удалось забежать глубоко к линии ворот, хотя подача оттуда в исполнении Олега Лужного была заблокирована. А потом, уже вторым темпом, низенький, но юркий Ребров в окружении трех (!) оппонентов выжал максимум из возможного после вбрасывания аута – заработал штрафной.

Уже к середине первого тайма четко прослеживалась тактика "Динамо" относительно тотального футбола. Показательный момент: в районе 15-й минуты Андрей Шевченко выбегал в контратаку, получив мяч на своей половине поля (проход был остановлен свистком арбитра и фиксацией фола со стороны украинца). А уже через несколько минут "Барса" не могла выйти из-под прессинга на своей половине поля, так как "динамовцы" большими силами накрывали оппоненты в их владениях. Валерий Лобановский постоянно сжимал тиски, которые перекрыли каталонцам кислород еще в Киеве.

Легендарные 4:0 на Камп Ноу. Тактический разбор феноменальной победы Динамо над Барсой - изображение 2

Контратака "Динамо" – нападающие начинают забег со своей половины поля

Легендарные 4:0 на Камп Ноу. Тактический разбор феноменальной победы Динамо над Барсой - изображение 3

Уже вскоре "Барселона" перехватила мяч, но все пути для стремительного выхода из собственной половины поля перекрыты

Это было время, когда тренерами широко применялась позиция либеро. В "Динамо" такую ​​роль выполнял Влад Ващук, а в показательных моментах видно, что для выхода из собственных владений предлагали себя опорные полузащитники. В частности, как видно из картинки ниже, ближе всех к последнему защитника – центральный полузащитник Андрей Гусин. Притом, фланговые защитники расположены в зоне между центральной линией и собственной штрафной площадкой – это придавало преимущество на начальной фазе позиционных атак, позволяло играть широко и разнообразно.

Легендарные 4:0 на Камп Ноу. Тактический разбор феноменальной победы Динамо над Барсой - изображение 4

Либеро с мячом

Легендарные 4:0 на Камп Ноу. Тактический разбор феноменальной победы Динамо над Барсой - изображение 5

В том эпизоде ​​передача пошла именно на флангового защитника

Можно удивляться выносливости Андрея Гусина. То он открывался для передачи от либеро, то отбирал мяч у активного Ривалдо на правом фланге, то выжигал центр поля, то у чужих ворот заострял. В середине первого тайма Андрей имел супер-момент после флангового навеса Дмитрулина, а потом и забил гол, но – из офсайда. Хотя удар с прицелом под стойку (Баия вытащил) состоялся третьей волной после розыгрыша углового, а гол, отмененный арбитром – после перехвата мяча на чужой половине поля. Гусин не покидал половину поля "Барселоны" в течение нескольких минут и надо делать комплименты командной работе "Динамо" – оно не допустило контратаку на свои ворота, которая при отсутствии на собственных позициях опорных полузащитников могла быть убийственной. Еще и еще раз – прессинг работал просто шикарно. А умение украинцев отбирать мячи в подкатах в плотной борьбе просто завораживает.

Легендарные 4:0 на Камп Ноу. Тактический разбор феноменальной победы Динамо над Барсой - изображение 6

Динамовский отбор – два игрока на фланге уничтожили оппонента на его половине поля

Собственно, о Гусине – это еще не все. Второй гол Шевченко забил именно с навесной передачи своего тезки, но атака включала в себя только четыре передачи на чужой половине поля. Обратите внимание – четыре передачи, притом, что предголевой пас исходил от игрока атаки в районе центрального круга, а уже через мгновение тот игрок готов был замыкать навес Гусина.

Легендарные 4:0 на Камп Ноу. Тактический разбор феноменальной победы Динамо над Барсой - изображение 7

Предголевой пас на Гусина. Через мгновение уже Гусин будет подавать в направлении Шевченко и второго игрока, который был у центрального круга

Заработанный Андреем Шевченко пенальти в конце первого тайма – результат сольного рейда центрального нападающего от правой боковой линии, начатый в зоне между центральным кругом и чужой штрафной площадью. Фол, заработанный в окружении трех оппонентов. Здесь любые комментарии излишни: у "Динамо" было преимущество на каждом участке поля, и оно было сильнее в индивидуальных единоборствах.

Легендарные 4:0 на Камп Ноу. Тактический разбор феноменальной победы Динамо над Барсой - изображение 8

Через несколько секунд Шевченко заработает пенальти. Пространство есть, но фол состоится в окружении трех игроков "Барселоны"

Второй тайм был уже не такой показательный. "Барса" быстро осталась в меньшинстве после удаления Серхи Бархуана, но играла даже лучше, чем до перерыва. Хотя угроза воротам Шовковского, по-прежнему, шла преимущественно только от Ривалдо.

Валерий Лобановский до 60-й минуты включительно сделал все три замены, все – по позиции. Юрий Калитвинцев не вышел на второй тайм, уступив место Юрию Максимову. Собственно, эту замену можно расценивать как усиление центра поля в плане оборонной работы. Гусин ушел с поля на 60-й минуте из-за забоя – вышел Михайленко. На Дмитрия возлагались те же функции, что и на Андрея, однако по производительности Михайленко заметно уступал Гусину. Волосянко на фланге заменил Лужного.

От "Динамо" было больше попыток засушить игру, но обвинить команду Валерия Лобановского в антифутболе, учитывая качество и счет первого тайма, язык не повернется. Ребров и Шевченко, как и до перерыва, продолжали глубоко опускаться на собственную половину поля во время позиционных атак "Барсы", которых стало больше. Впереди в нескольких моментах ситуативно оказывался Юрий Максимов, но в действиях центральных полузащитников увеличилось количество брака. Например, в одном из эпизодов Максимов не сумел отдать простенькую точную передачу на несколько метров на Волосянко. Косовский уже окончательно забыл об атаке и формация "Динамо" выглядела как 1-1-4-2-3. При обороне собственных ворот киевляне стабильно играли с восемью-девятью игроками на своей половине поля, каждый из которых четко знал свои функции и позицию.

Легендарные 4:0 на Камп Ноу. Тактический разбор феноменальной победы Динамо над Барсой - изображение 9

Девять игроков при обороне собственных ворот

Обратите внимание на расположение игроков "Динамо" при позиционной атаке в середине второго тайма. Вариантов острого развития наступления не так уж и много, но такая игра минимизирует риск наткнуться на контратаку – пятеро игроков плотно в линию перекрывают всю ширину поля. Потеря мяча не станет катастрофой, эффективный прессинг применить против такого построения тоже не удастся – это была игра на удержание, но не бездумная.

Легендарные 4:0 на Камп Ноу. Тактический разбор феноменальной победы Динамо над Барсой - изображение 10

Перекрытая вся ширина поля, "Динамо" спокойно держит мяч

В эпизоде, приведенном на верхней картинке, "Динамо" доставило мяч к центральным защитникам, а затем подолгу разыгрывало его в центре поля, навевая тоску на хозяев и болельщиков "Камп Ноу". Зрители хлынули из своих мест в направлении выхода.

"Динамо" же забило четвертый гол после ошибки защитника Альберта Феррера и не самых надежных действий голкипера Баия. Полная деклассация. Конечно, это была далеко не лучшая "Барселона" в истории, но заслуг "динамовцев" в этой победе этот нюанс не умаляет. Киевляне вышли на свой пик и в следующем сезоне не случайно дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Напротив, возможно, случайно не прошли в главный матч турнира, потеряв возможность побороться за трофей.

Золотая эпоха, золотые времена киевского "Динамо". От просмотра игр тех времен мурашки по коже носятся как сумасшедшие.

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В статье: Андрей Шевченко Валерий Лобановский Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев)
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