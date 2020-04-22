Легендарные 4:0 на Камп Ноу. Тактический разбор феноменальной победы Динамо над Барсой

Телеканал "Футбол 1" в рамках проекту "Золотая коллекция Лиги чемпионов с А. Шевченко" транслировал матч группового этапа Лиги чемпионов 1997/98 "Барселона" - "Динамо", который состоялся в ноябре 1997-го года на "Камп Ноу" и завершился победой чемпиона Украины со счетом 4:0. Киевляне выиграли группу, и дошли до четвертьфинала турнира. Мы же попытались разобраться в тактических нюансах игры команды Валерия Лобановского во время одного из лучших поединков украинских команд на международной арене.

Тренер "Динамо" не стал проявлять избыточного пиетета и на "Камп Ноу" против авторитетной "Барселоны" выставил состав с тремя номинальными нападающими – Андреем Шевченко, Сергеем Ребровым и Виталием Косовским. Юрий Калитвинцев в центре футбольного прямоугольника традиционно взял на себя роль мозгового центра киевского "Динамо", а Александр Хацкевич с Андреем Гусиным должны были возглавить первый эшелон защиты и способствовать тому, чтобы снизилось давление на голкипера Шовковского и номинальных защитников Юрия Дмитрулина, Владислава Ващука, Александра Головко и Олега Лужного. По сравнению с поединком в Киеве, который "динамовцы" в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов 1997/98 выиграли со счетом 3:0, в основной обойме произошло одно изменение: Юрий Максимов присел на скамейку, а Хацкевич, которого две недели назад не было в заявке из-за дисквалификации, вышел в числе одиннадцати.

Фактически же по расположению на поле Виталий Косовский тяготел к левому флангу полузащиты, а Юрий Калитвинцев – к правому. Шевченко и Ребров впереди оставались вдвоем. У Сергея при атаках "Барселоны" была особая функция – усиливать правый фланг "Динамо", не давая легко вдыхать, соответственно, левом защитнику "Барсы" Серхи Бархуану. На стартовых минутах поединка не отказывался защитной работы и Шевченко, хотя Андрей в той или иной зоне появлялся спонтанно.

Гол на девятой минуте нападающий "Динамо" Андрей Шевченко забил ударом головой после подачи Юрия Калитвинцева с правого фланга – отличная работа на стандарте. "Динамовцы" наказали невнимательных оппонентов: позиционно ошиблись двое защитников, выпустив Шевченко себе за спину, опрометчиво вышел из ворот Виктор Баия. Но нужно сказать о том, благодаря чему появилась возможность для штрафного удара – "Динамо" создало немалое давление на левый фланг обороны "Барселоны". Сначала удалось забежать глубоко к линии ворот, хотя подача оттуда в исполнении Олега Лужного была заблокирована. А потом, уже вторым темпом, низенький, но юркий Ребров в окружении трех (!) оппонентов выжал максимум из возможного после вбрасывания аута – заработал штрафной.

Уже к середине первого тайма четко прослеживалась тактика "Динамо" относительно тотального футбола. Показательный момент: в районе 15-й минуты Андрей Шевченко выбегал в контратаку, получив мяч на своей половине поля (проход был остановлен свистком арбитра и фиксацией фола со стороны украинца). А уже через несколько минут "Барса" не могла выйти из-под прессинга на своей половине поля, так как "динамовцы" большими силами накрывали оппоненты в их владениях. Валерий Лобановский постоянно сжимал тиски, которые перекрыли каталонцам кислород еще в Киеве.

Контратака "Динамо" – нападающие начинают забег со своей половины поля

Уже вскоре "Барселона" перехватила мяч, но все пути для стремительного выхода из собственной половины поля перекрыты

Это было время, когда тренерами широко применялась позиция либеро. В "Динамо" такую ​​роль выполнял Влад Ващук, а в показательных моментах видно, что для выхода из собственных владений предлагали себя опорные полузащитники. В частности, как видно из картинки ниже, ближе всех к последнему защитника – центральный полузащитник Андрей Гусин. Притом, фланговые защитники расположены в зоне между центральной линией и собственной штрафной площадкой – это придавало преимущество на начальной фазе позиционных атак, позволяло играть широко и разнообразно.

Либеро с мячом

В том эпизоде ​​передача пошла именно на флангового защитника

Можно удивляться выносливости Андрея Гусина. То он открывался для передачи от либеро, то отбирал мяч у активного Ривалдо на правом фланге, то выжигал центр поля, то у чужих ворот заострял. В середине первого тайма Андрей имел супер-момент после флангового навеса Дмитрулина, а потом и забил гол, но – из офсайда. Хотя удар с прицелом под стойку (Баия вытащил) состоялся третьей волной после розыгрыша углового, а гол, отмененный арбитром – после перехвата мяча на чужой половине поля. Гусин не покидал половину поля "Барселоны" в течение нескольких минут и надо делать комплименты командной работе "Динамо" – оно не допустило контратаку на свои ворота, которая при отсутствии на собственных позициях опорных полузащитников могла быть убийственной. Еще и еще раз – прессинг работал просто шикарно. А умение украинцев отбирать мячи в подкатах в плотной борьбе просто завораживает.

Динамовский отбор – два игрока на фланге уничтожили оппонента на его половине поля

Собственно, о Гусине – это еще не все. Второй гол Шевченко забил именно с навесной передачи своего тезки, но атака включала в себя только четыре передачи на чужой половине поля. Обратите внимание – четыре передачи, притом, что предголевой пас исходил от игрока атаки в районе центрального круга, а уже через мгновение тот игрок готов был замыкать навес Гусина.

Предголевой пас на Гусина. Через мгновение уже Гусин будет подавать в направлении Шевченко и второго игрока, который был у центрального круга

Заработанный Андреем Шевченко пенальти в конце первого тайма – результат сольного рейда центрального нападающего от правой боковой линии, начатый в зоне между центральным кругом и чужой штрафной площадью. Фол, заработанный в окружении трех оппонентов. Здесь любые комментарии излишни: у "Динамо" было преимущество на каждом участке поля, и оно было сильнее в индивидуальных единоборствах.

Через несколько секунд Шевченко заработает пенальти. Пространство есть, но фол состоится в окружении трех игроков "Барселоны"

Второй тайм был уже не такой показательный. "Барса" быстро осталась в меньшинстве после удаления Серхи Бархуана, но играла даже лучше, чем до перерыва. Хотя угроза воротам Шовковского, по-прежнему, шла преимущественно только от Ривалдо.

Валерий Лобановский до 60-й минуты включительно сделал все три замены, все – по позиции. Юрий Калитвинцев не вышел на второй тайм, уступив место Юрию Максимову. Собственно, эту замену можно расценивать как усиление центра поля в плане оборонной работы. Гусин ушел с поля на 60-й минуте из-за забоя – вышел Михайленко. На Дмитрия возлагались те же функции, что и на Андрея, однако по производительности Михайленко заметно уступал Гусину. Волосянко на фланге заменил Лужного.

От "Динамо" было больше попыток засушить игру, но обвинить команду Валерия Лобановского в антифутболе, учитывая качество и счет первого тайма, язык не повернется. Ребров и Шевченко, как и до перерыва, продолжали глубоко опускаться на собственную половину поля во время позиционных атак "Барсы", которых стало больше. Впереди в нескольких моментах ситуативно оказывался Юрий Максимов, но в действиях центральных полузащитников увеличилось количество брака. Например, в одном из эпизодов Максимов не сумел отдать простенькую точную передачу на несколько метров на Волосянко. Косовский уже окончательно забыл об атаке и формация "Динамо" выглядела как 1-1-4-2-3. При обороне собственных ворот киевляне стабильно играли с восемью-девятью игроками на своей половине поля, каждый из которых четко знал свои функции и позицию.

Девять игроков при обороне собственных ворот

Обратите внимание на расположение игроков "Динамо" при позиционной атаке в середине второго тайма. Вариантов острого развития наступления не так уж и много, но такая игра минимизирует риск наткнуться на контратаку – пятеро игроков плотно в линию перекрывают всю ширину поля. Потеря мяча не станет катастрофой, эффективный прессинг применить против такого построения тоже не удастся – это была игра на удержание, но не бездумная.

Перекрытая вся ширина поля, "Динамо" спокойно держит мяч

В эпизоде, приведенном на верхней картинке, "Динамо" доставило мяч к центральным защитникам, а затем подолгу разыгрывало его в центре поля, навевая тоску на хозяев и болельщиков "Камп Ноу". Зрители хлынули из своих мест в направлении выхода.

"Динамо" же забило четвертый гол после ошибки защитника Альберта Феррера и не самых надежных действий голкипера Баия. Полная деклассация. Конечно, это была далеко не лучшая "Барселона" в истории, но заслуг "динамовцев" в этой победе этот нюанс не умаляет. Киевляне вышли на свой пик и в следующем сезоне не случайно дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Напротив, возможно, случайно не прошли в главный матч турнира, потеряв возможность побороться за трофей.

Золотая эпоха, золотые времена киевского "Динамо". От просмотра игр тех времен мурашки по коже носятся как сумасшедшие.