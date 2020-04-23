Неудержимая машина Хайнкеса. Ровно 7 лет назад Бавария уничтожила Барселону 4:0

Карантин дает всем хорошую возможность удариться в ностальгию и вспомнить матчи, которые навсегда останутся в истории футбола. К примеру, ровно 7 лет назад, 23-го апреля 2013-го, "Бавария" принимала на своем поле "Барселону".

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Каталонцами уже не руководил Гвардиола, но клуб все равно уверенно шел к победе в чемпионате. В ЛЧ было все не так гладко, ведь в полуфинале им попалась настоящая машина, которую собрал Юпп Хайнкес.

Первая игра в Мюнхене прошла при тотальном доминировании хозяев. В тот вечер они были на высоте и забили четыре безответных гола каталонцам. Месси и остальные ничего не смогли противопоставить своим соперникам. Такое бывает не очень часто.

Лига Чемпионов, 1/2 финала, первый матч

Мюнхен, стадион "Альянц-Арена"

"Бавария" - "Барселона" 4:0

Голы: Мюллер (25, 82), Гомес (49), Роббен (73)