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Неудержимая машина Хайнкеса. Ровно 7 лет назад Бавария уничтожила Барселону 4:0
Месси и компания были бессильны
Карантин дает всем хорошую возможность удариться в ностальгию и вспомнить матчи, которые навсегда останутся в истории футбола. К примеру, ровно 7 лет назад, 23-го апреля 2013-го, "Бавария" принимала на своем поле "Барселону".
Каталонцами уже не руководил Гвардиола, но клуб все равно уверенно шел к победе в чемпионате. В ЛЧ было все не так гладко, ведь в полуфинале им попалась настоящая машина, которую собрал Юпп Хайнкес.
Первая игра в Мюнхене прошла при тотальном доминировании хозяев. В тот вечер они были на высоте и забили четыре безответных гола каталонцам. Месси и остальные ничего не смогли противопоставить своим соперникам. Такое бывает не очень часто.
Лига Чемпионов, 1/2 финала, первый матч
Мюнхен, стадион "Альянц-Арена"
"Бавария" - "Барселона" 4:0
Голы: Мюллер (25, 82), Гомес (49), Роббен (73)
A big win for Bayern #OTD in 2013...#UCL | @FCBayernEN pic.twitter.com/ycITG73YhM— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 23, 2020