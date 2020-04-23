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Неудержимая машина Хайнкеса. Ровно 7 лет назад Бавария уничтожила Барселону 4:0

Лига Чемпионов
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Месси и компания были бессильны

Неудержимая машина Хайнкеса. Ровно 7 лет назад Бавария уничтожила Барселону 4:0
UA-Футбол
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Карантин дает всем хорошую возможность удариться в ностальгию и вспомнить матчи, которые навсегда останутся в истории футбола. К примеру, ровно 7 лет назад, 23-го апреля 2013-го, "Бавария" принимала на своем поле "Барселону".

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Каталонцами уже не руководил Гвардиола, но клуб все равно уверенно шел к победе в чемпионате. В ЛЧ было все не так гладко, ведь в полуфинале им попалась настоящая машина, которую собрал Юпп Хайнкес.

Первая игра в Мюнхене прошла при тотальном доминировании хозяев. В тот вечер они были на высоте и забили четыре безответных гола каталонцам. Месси и остальные ничего не смогли противопоставить своим соперникам. Такое бывает не очень часто.

Лига Чемпионов, 1/2 финала, первый матч
Мюнхен, стадион "Альянц-Арена"
"Бавария" - "Барселона" 4:0
Голы: Мюллер (25, 82), Гомес (49), Роббен (73)

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В статье: Юпп Хайнкес Лионель Месси Томас Мюллер Марио Гомес Бавария (Мюнхен) Арьен Роббен Барселона
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