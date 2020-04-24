Подвиг Роберта. Семь лет назад Боруссия уничтожила Реал в полуфинале Лиги Чемпионов. ВИДЕО

Сезон 2012/2013 стал триумфальным для немецкого футбола. Сразу два представителя Бундеслиги в итоге сошлись в финальной битве за главный трофей европейского клубного футбола. При этом на полуфинальной стадии "Бавария" и "Боруссия" поиздевались над испанскими грандами.

О разгроме мюнхенцами "Барселоны" мы упоминали вчера, 23 апреля. Сегодня же - 24-го апреля - исполняется ровно семь лет с момента победы дортмундцев над "Реалом".

Главным действующим лицом на "Сигнал Идуна Парк" в тот вечер стал Роберт Левандовски. Поляк уже на восьмой минуте открыл счет с паса Гетце, но перед перерывом сливочные ответили своим результативным ударом - отличился Криштиану Роналду.

Однако после перерыва забивал уже исключительно поляк. При этом сделал это еще трижды - финальный свисток зафиксировал победу команды Клоппа со счетом 4:1. Таким образом, Левандовски стал первым в истории футболистом, кому удалось оформить покер в полуфинале Лиги Чемпионов.

На "Сантьягу Бернабеу" "Реал" был близок к героическому камбэку, однако команде Моуриньо не хватило одного гола ...