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Милнер: Клопп перед ответкою с Барсой сказал, что совершить камбэк невозможно, но мы сможем

Лига Чемпионов
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Англичанин вспомнил прошлогоднюю битву против "Барселоны"

Милнер: Клопп перед ответкою с Барсой сказал, что совершить камбэк невозможно, но мы сможем
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Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер поделился мыслями полуфинала против "Барселоны" в прошлом сезоне Лиги Чемпионов.

"Мы неплохо выступили на "Камп Ноу", имели моменты. Точно помню, у меня был относительно приличный момент. Как по мне, мы играли довольно хорошо. Месси решал дела в своем стиле, штрафной был курьезным, и это один из тех матчей, после которых чувствуешь тяжесть.

Мы уехали оттуда с разочарованием, затем был выезд в Ньюкасл, наша команда еще боролась за титул АПЛ. Мы вырвали победу в концовке, ощущался эмоциональный подъем и прилив сил.

В ночь перед ответкой с "Барселоной" мы находились в отеле, и "Ман Сити" играл тем вечером и обыграл "Лестер". Все это добавило сил.

На следующее утро мы пришли на тренировку, и тренер - Юрген Клопп сказал: "Кто-нибудь может что-то сказать на этот счет? Ничего? Хорошо, поехали. Совершить подобное почти невозможно, но если кто-то может это сделать, то это мы", – рассказал Джеймс Милнер.

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В статье: Юрген Клопп Джеймс Милнер Лига чемпионов Барселона Ливерпуль
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Источник:
Welt
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