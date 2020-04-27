  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Девять лет назад Месси шокировал Реал в Мадриде и фактически вывел Барсу в финал ЛЧ. ВИДЕО
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Девять лет назад Месси шокировал Реал в Мадриде и фактически вывел Барсу в финал ЛЧ. ВИДЕО

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Лионель продемонстрировал свой потенциал

Девять лет назад Месси шокировал Реал в Мадриде и фактически вывел Барсу в финал ЛЧ. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Сезон 2010/11 - один из самых успешных в истории "Барселоны". Команда Хосепа Гвардиолы не смогла победить только в одном турнире - в Кубке Испании, где уступила в финале. В Чемпионате Испании каталонцы опередили "Реал", хотя тот набрал 92 очка, именно мадридцев удалось победить и на пути к триумфу в Лиге Чемпионов.

Еврокубковое Эль Классико состоялось в полуфинале. 27-го апреля 2011-го заклятые соперники встретились на "Сантьяго Бернабеу". Как всегда, матч сопровождался большим количеством стыков, столкновений, провокаций. НА 61-й минуте Пепе оставил сливочных в меньшинстве, грубо сыграв против Дани Алвеса.

Возможно, именно португальца не хватило "Реалу", чтобы хотя бы не проиграть на своем поле. Однако в последние 15 минут судьбу матча и фактически всего противостояния решил Лионель Месси. Сначала он замкнул прострел от Афеллая, при этом попал аккурат между ног Касильяса. А на 87-й минуте аргентинец создал шедевр, самостоятельно обыграв почти всю защиту "Реала".

Лионель стартовал от центральной линии, убежал от Диарра, избежал контакта с Рамосом и Альбиолем, обыграл Марсело и пробил в угол мимо Касильяса, забив свой 11-й гол в Лиге Чемпионов того сезона. 0:2 - "Барселона" гарантировала себе комфортное преимущество перед ответным матчем, и в конце концов выйдет в финал Лиги Чемпионов, где обыграет МЮ. Но это уже другая история.

Читайте такжеТри года назад Месси подразнил Бернабеу снятой и выставленной напоказ футболкой. Роналду вскоре ответил
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
cavo37
27.04.2020 в 13:05
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...