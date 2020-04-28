Президент ПСЖ: Если во Франции играть нельзя, готовы проводить матчи ЛЧ за границей

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал досрочное завершение сезона в Лиге 1.

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"Мы уважаем решение французского правительства. Мы намерены участвовать в финальных раундах Лиги Чемпионов этого сезона в то время и в том месте, в котором она будет организована.

Если во Франции играть запрещено, мы готовы играть за границей. Но лишь в том случае, если получим гарантии сохранения здоровья игроков и персонала", - цитирует Аль-Хелаифи RMC Sport.

Отметим, что парижане сумели пройти в четвертьфинал ЛЧ, выбив в 1/8 "Боруссию".