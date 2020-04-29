Не был в восторге? Капитан Ливерпуля объяснил, почему отказался от обмена футболками с Месси

Лидер "Ливерпуля" и его капитан Джордан Хендерсон рассказал, почему не попросил футболку у форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Цитирует Хендерсона The Sun со ссылкой на Daily Mail. Напомним, каталонцы и англичане встретились в ½ финала ЛЧ-2018/19. В первом матче "Барса" победила со счетом 3:0, но в ответном поединке "Ливерпуль" выиграл со счетом 4:0 и прошел в финал, где одержал победу над "Тоттенхэмом" (2:0).

"Это был первый раз, когда я играл против Месси. Нет, я не думал про себя: "Боже мой, это действительно он". Но точно могу сказать: играть против реального Месси – совсем не то же самое, что наблюдать за ним по телевизору. Лионель очень быстрый".

"Я по-прежнему не могу поверить, что он забил с того стандарта. Алиссон – великолепный вратарь, но Месси направил мяч именно в ту точку, до которой бразилец не дотянулся. Подсечка, сила удара, точность – все было идеально выверено".