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Не был в восторге? Капитан Ливерпуля объяснил, почему отказался от обмена футболками с Месси

Лига Чемпионов
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Каноны Роя Кина

Не был в восторге? Капитан Ливерпуля объяснил, почему отказался от обмена футболками с Месси
Новина українською

Лидер "Ливерпуля" и его капитан Джордан Хендерсон рассказал, почему не попросил футболку у форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Цитирует Хендерсона The Sun со ссылкой на Daily Mail. Напомним, каталонцы и англичане встретились в ½ финала ЛЧ-2018/19. В первом матче "Барса" победила со счетом 3:0, но в ответном поединке "Ливерпуль" выиграл со счетом 4:0 и прошел в финал, где одержал победу над "Тоттенхэмом" (2:0).

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"Это был первый раз, когда я играл против Месси. Нет, я не думал про себя: "Боже мой, это действительно он". Но точно могу сказать: играть против реального Месси – совсем не то же самое, что наблюдать за ним по телевизору. Лионель очень быстрый".

"Я по-прежнему не могу поверить, что он забил с того стандарта. Алиссон – великолепный вратарь, но Месси направил мяч именно в ту точку, до которой бразилец не дотянулся. Подсечка, сила удара, точность – все было идеально выверено".

"Думал ли я о том, чтобы поменяться футболками с Месси? Нет, я никогда такого не делаю. Когда я играл в "Сандерленде", то Рой Кин сказал мне: "Если ты просишь чью-то футболку, это значит, что ты в восторге от соперника".

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В статье: Джордан Хендерсон Лионель Месси Рой Кин Лига чемпионов Барселона Ливерпуль
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Источник:
The Sun

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