Тотальное унижение Гвардиолы. Шесть лет назад Рамос и Роналду разбили Баварию на их арене

Карантиная пауза позволяет немного окунуться в прошлое и вспомнить наиболее памятные матчи прошлых лет. В 2014-м, ровно шесть лет назад, "Реал" отправился в гости к "Баварии", которой руководил Гвардиола.

Для испанца матчи против "сливочных" всегда были особенными, ведь он долгие годы защищал цвета и работал в "Барселоне". А после поражения в Мадриде 1:0, многие ждали мощной игры от мюнхенцев при родных зрителей.

Однако все случилось совсем иначе и в тот вечер на поле была лишь одна команда - "Реал". Еще в первом тайме Серхио Рамос оформил дубль, а Роналду вколотил третий гол в ворота Нойера. "Бавария" пыталась исправить ход проигранного матча во второй половине, но издевательский штрафной от Криштиану установил окончательный счет - 4:0 в пользу гостей.

"Реал" отправился в Лиссабон, на финал Лиги Чемпионов, где его ждал "Атлетико". Однако об этом немного позже.

"Бавария" - "Реал" 0:4

Голы: Рамос (16, 20), Роналду (34, 90)

On this day in 2014, Real Madrid absolutely demolished Bayern Munich at the Allianz Arena. Cristiano Ronaldo and Sergio Ramos were having fun that day. pic.twitter.com/uLFVCCZjXp