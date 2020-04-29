Тотальное унижение Гвардиолы. Шесть лет назад Рамос и Роналду разбили Баварию на их арене

Карантиная пауза позволяет немного окунуться в прошлое и вспомнить наиболее памятные матчи прошлых лет. В 2014-м, ровно шесть лет назад, "Реал" отправился в гости к "Баварии", которой руководил Гвардиола.

Для испанца матчи против "сливочных" всегда были особенными, ведь он долгие годы защищал цвета и работал в "Барселоне". А после поражения в Мадриде 1:0, многие ждали мощной игры от мюнхенцев при родных зрителей.

Однако все случилось совсем иначе и в тот вечер на поле была лишь одна команда - "Реал". Еще в первом тайме Серхио Рамос оформил дубль, а Роналду вколотил третий гол в ворота Нойера. "Бавария" пыталась исправить ход проигранного матча во второй половине, но издевательский штрафной от Криштиану установил окончательный счет - 4:0 в пользу гостей.

"Реал" отправился в Лиссабон, на финал Лиги Чемпионов, где его ждал "Атлетико". Однако об этом немного позже.

"Бавария" - "Реал" 0:4

Голы: Рамос (16, 20), Роналду (34, 90)