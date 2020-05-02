Жозе Моуриньо: Я плакал один раз в карьере - после вылета с Реалом от Баварии в 2012-м

Экс-наставник мадридского "Реала" Жозе Моуриньо вспомнил полуфинал ЛЧ сезона 2011/12, когда "сливочные" вылетели от мюнхенской "Баварии" в серии пенальти.

"К сожалению, это футбол. Криштиану, Кака, Серхио Рамос – три монстра вне всяких сомнений, но не забили тогда пенальти, они тоже люди.

В ту ночь я единственный раз в тренерской карьере плакал после поражения. Хорошо это помню. Я и Айтор Каранка остановились около моего дома, мы сидели в машине и плакали. Очень тяжелый момент, потому что мы были лучшими друзьями в том сезоне", – рассказал Жозе Моуриньо.