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Жозе Моуриньо: Я плакал один раз в карьере - после вылета с Реалом от Баварии в 2012-м

Лига Чемпионов
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Тогда "сливочные" уступили в полуфинале по пенальти

Жозе Моуриньо: Я плакал один раз в карьере - после вылета с Реалом от Баварии в 2012-м
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Экс-наставник мадридского "Реала" Жозе Моуриньо вспомнил полуфинал ЛЧ сезона 2011/12, когда "сливочные" вылетели от мюнхенской "Баварии" в серии пенальти.

"К сожалению, это футбол. Криштиану, Кака, Серхио Рамос – три монстра вне всяких сомнений, но не забили тогда пенальти, они тоже люди.

В ту ночь я единственный раз в тренерской карьере плакал после поражения. Хорошо это помню. Я и Айтор Каранка остановились около моего дома, мы сидели в машине и плакали. Очень тяжелый момент, потому что мы были лучшими друзьями в том сезоне", – рассказал Жозе Моуриньо.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Жозе Моуриньо Лига чемпионов Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca
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